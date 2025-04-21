880億產業支持方案來了 投資台灣三大方案優惠加碼

因應美國關稅衝擊，行政院今（21）日將宣布產業支持方案，周四於行政院會通過特別條例。

據悉，支持方案將先維持880億元基本架構不變，但會放寬申請資格；為使政府美意不打折，特別條例將納入「企業領取補貼免納所得稅」。

府院高層近期展開一系列產業座談，傾聽業界想法，經過密集討論後，今日將宣布產業支持方案，將在880億元規模的基本架構下微調內容，並放寬申請資格。

據了解，資格放寬包括中小微企業貸款將取消「單月營收衰退15%」及「僱用員工人數30人以下」限制；此外，研發轉型補助也取消「近三年輸美實績」門檻，亦即將全面擴大適用。

此外行政院預計在周四院會通過因應美國關稅政策支持產業方案特別條例，除匡列預算額度、賦予各項補助、補貼、貸款方案相關法源外，為使政府美意不打折，企業領取補助將不納入所得課稅。

依稅法規定，企業自政府領取補助仍應計入所得額課稅，不過，此次特別條例將比照疫情期間，企業如果受領特別條例所授權的相關補助，將可免稅。

政院匡列880億元產業支持方案中，包括貿易融資利息減低等140億元、外銷貸款、中小微企業紓困貸款等410億元、勞工安心就業等150億元、農業貸款利率加碼等180億元。此外，美國對中國大陸、越南等地台商課予高關稅，據悉，經濟部和國發會研議投資台灣三大方案的優惠加大力道，包括調整中階技術人力核配比例，並新增銀行貸款額度及提供融資優惠利率。

對此，經濟部官員皆不回應。國發會主委劉鏡清日前表示，投資台灣方案補助希望融資擴大一倍。

投資台灣三大方案包含歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案，以2022年至2024年這期為例，分別匡列2,100億、1,200億及1,000億元貸款額度，在此額度下，享有優惠貸款利率，由國發基金支付銀行手續費。