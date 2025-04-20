產創條例修法三讀 邱德成：為早期新創企業開活水之門

產業創新條例第23條修正案終於三讀通過，是台灣新創與創投發展的重要里程碑，創投公會理事長邱德成表示，這不僅兌現了賴清德總統提出「降低天使投資門檻、鼓勵更多天使資金投入」的政策承諾，更實質為新創企業在種子與早期階段打開資金活水之門。

對於三讀通過的修法內容對創投業的幫助，邱德成分析，本次修法針對「有限合夥創業投資事業」適用租稅穿透制度的出資額門檻，由原本的3億元下修為1.5億元，將大幅降低設立早期創投基金的門檻，預期有助於吸引更多創投資金投入新創生態系。而個人投資新創的部分將適用門檻由100萬元降至50萬元，並將所得稅抵減上限由300萬元提升至500萬元，配合新創設立年限放寬至五年，邱德成認為，這亦展現政府對天使投資與早期資本市場的積極支持。

然而，創投公會也提醒，在全球經濟不確定性升高的背景下，新創產業將面臨更大壓力。對此邱德成表示，未來創投公會將持續倡議，建議政府進一步延長新創適用租稅優惠的設立年限至八年，並擴大適用對象，讓法人與創投機構對新創的實質投資亦可納入稅賦抵減，打造全方位的資本支持機制。

「投資新創，就是投資國家的未來動能。」邱德成強調，唯有讓創新成為台灣面對世界挑戰的核心實力，才能真正實現「亞洲創新島」的願景，帶動產業升級與國際競爭力。