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美中貿易戰台商慘兮兮 經部喚回國…擬加大投資台灣補助力道

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台北街道示意圖。 路透
台北街道示意圖。 路透

因應美國對等關稅衝擊及美中貿易衝突升溫態勢，尤其對中國大陸、越南等地台商課予高關稅，為解海外台商遭砍單、棄貨、虧損等燃眉之急，據悉，經濟部和國發會研議投資台灣三大方案的優惠加大力道，包括調整中階技術人力核配比例，並新增銀行貸款額度，以及提供融資優惠利率。

對於投資台灣三大方案加碼規畫，經濟部相關官員皆不願回應。國發會主委劉鏡清日前受訪表示，針對投資台灣方案的補助，現希望融資擴大一倍。

儘管美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天，但美中貿易衝突升溫，原本美國對中國大陸課145%關稅，日前白宮宣布對中再加關稅最高245%。但仍有不少在中國大陸台商難以因應，朝野立委陸續反映台商處境、並認為非紅供應鏈要讓它趕快回來是燃眉之急。

劉鏡清表示，「回台是最快的因應方式」。他並說，有些台商本來在台灣就有產線，希望回台組裝，以符合原產地規定。

劉鏡清表示，國發會與經濟部緊密合作，規畫延長投資台灣三大方案至2027年，並調整資格要件，包括：擴大適用全球台商及外人投資企業，聚焦在大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備運用AI元素，以建構強韌的供應鏈體系。

據了解，因應美國對等關稅衝擊，為協助海外台商轉移陣地，投資台灣成為選項，經濟部和國發會正在研議加碼，包括調整中階技術人力核配比例，並新增銀行貸款額度與提高融資優惠利率。

投資台灣三大方案最具誘因的是國發基金會匡列一個優惠貸款額度，並由政府補貼手續費。以2022年至2024年這一期為例，「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，分別匡列2,100億、1,200億及1,000億元貸款額度，在此額度之下，並享有優惠貸款利率，由國發基金支付銀行手續費。

據了解，因應美國對等關稅衝擊，迎回在高關稅地區投資的台商，經濟盼爭取增加銀行貸款額度，並提供更優惠融資優惠利率。此外，現行產業類雇主申請中階人力名額，不超過核配移工人數的25%，將研議提高比率。惟全案仍有待協商並拍板。

台商 關稅

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