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本土美容品牌IDIO發表亮能C 因應高關稅決開拓東協市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
MIT本土美容品牌「IDIO」創辦人兼執行長賴婷，20日舉辦新品《亮能C》發表會。記者宋健生／攝影
MIT本土美容品牌「IDIO」創辦人兼執行長賴婷，20日舉辦新品《亮能C》發表會。記者宋健生／攝影

接受中興大學GTP實驗室輔導、多次獲得世界大獎的MIT本土美容品牌「IDIO」，20日舉辦新品《亮能C》發表會，創辦人兼執行長賴婷表示，原本有意擴大進軍歐美市場，但因美國總統川普宣布大幅提高關稅，公司決定改變策略，加大東協市場的佔比，搶攻東南亞市場商機。

賴婷指出，美國猛揮關稅大棒，影響了全球的化妝品跟保養品市場，美國甚至向法國徵收高達25%的關稅，在美妝保養品快速迭代大鳴大放的年代，可以說市場受到相當大的挑戰。

而因應時局的變化，公司將外銷市場的主力，轉為馬來西亞、越南、泰國、印尼、新加坡等東協國家。除了當地人的膚況以及天氣溫度與台灣相近，從產品研發到使用更為適合，公司也早就到馬來西亞參展，加上語言相近，甚至說中文就能溝通。

反觀原本想逐步擴大的歐美市場，因為美國關稅大幅提升，成本提高更是壓縮了利潤，而東協市場平均的稅率大概是10%到16%左右，讓公司更有餘力加強消費者的宣傳、溝通等。

賴婷表示，IDIO這次與中興大學合作研發的新品亮能C，是IDIO對植物機能與科技美白融合的重大突破，目前正在申請專利中，未來會是品牌的主打商品。

這項技術，是一款以五重核心成分組成的智慧型複合美白原料，每一項成分都經過科學文獻查證與GTP實驗室機能驗證，並以植物來源為基底，確保在有效性與安全性之間取得完美平衡。

賴婷指出，品牌自成立以來即著眼於30至65歲之間女性的肌膚問題，包含色素不均、屏障退化與保濕能力下降等三大核心議題，更適合亞洲人的肌膚保養。因此，在原料研發上，她不僅親自參與每一階段的配方測試，更堅持與實驗室團隊討論每一項機轉與科學依據。

IDIO近年來屢獲國內外肯定，包括在最新一屆國際創新原料評選中，榮獲四面金牌獎殊榮，足見其在原料研發與產品市場應用上的雙重實力，打破美國市場高關稅的魔咒，讓MIT的優良美容產品在海內外市場發光發亮。

美國 關稅 馬來西亞

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