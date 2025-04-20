未來一周美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意川普關稅動向及與各國貿易代表就關稅協議的談判進展。

其次是留意美國聯準會（Fed）各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國4月密西根大學消費者信心終值、3月房屋銷售、耐久財訂單、S&P全球採購經理人指數（PMI）初值等。

第四是企業財報。未來一周公布財報的美國企業有122家，包含字母、特斯拉、ServiceNow、英特爾、德州儀器、科林研發、IBM、通用電氣、3M、波音、洛克希德馬丁、聯合太平洋、P&G、高露潔、奇波雷墨西哥燒烤、百事可樂、新世紀能源、紐蒙特礦業、直覺手術、賽默飛世爾、默克、必治妥施貴寶、艾柏維、吉利德科學等。

富蘭克林投顧指出，美國財報季開跑，可留意財測動向。根據Fastset到4月11日數據，市場預期2025年S&P 500企業獲利將成長10.6%，高於2024年的9.4%。

富蘭克林投顧指出，根據彭博資訊統計至4月17日的數據，目前有11.8%的 S&P 500成分股公布財報，44.07%營收優於預期，平均年增6.2%；74.58%的獲利優於預期，平均年增6.7%。

富蘭克林投顧指出，根據Fastset到4月11日數據，預計第1季S&P 500指數企業獲利將成長7.3%，其中，醫療保健、科技股更將分別成長35.3%、14.9%。不過，投資人也需留意財測，不排除愈來愈多企業因川普關稅而下修財測，甚至可能因難以預估而撤回或乾脆不提供財測，進而引發更多疑慮。