因應關稅風暴 勞長：已備安定就業措施 但要企業不可「做這事」

美國關稅政策實施，外界擔憂許多企業可能以放無薪假或裁員、解僱，來因應衝擊。勞動部除已了祭出「安定就業」四大措施，但也要求各縣市勞動主管機關把關，避免企業濫用無薪假，保障勞工就業權益。

勞動部長洪申翰密集展開基層工會系列訪視座談，了解勞工面對的問題，也召開全國勞動行政首長聯繫會報，邀集地方勞動行政首長共同研商穩定勞工就業因應措施，以齊一中央與地方步調及資訊共享，並佈建中央與地方協力聯繫網絡。

會中洪申翰向與會勞動行政首長說明，勞動部已就美國對等關稅衝擊影響建立監測機制，以勞工「就業協助」與「權益保障」為主軸，並以「積極、主動」為原則，提出主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業及青年接軌職場四大措施，包括維持僱用安定、企業人力提升計畫及勞工再充電等因應方案，並就工時、薪資權益等議題進行權益保障說明。

洪申翰也提及，後續會視整體情勢發展，在「主動介入、即時資訊、相互合作、合法合規」原則之下進行滾動檢討，提出相應的因應策略。並與地方政府佈建協力聯繫網絡，請地方政府協助即時訪視，積極把關，以不影響勞工權益為原則，協助勞工安定就業。

勞動部表示，地方勞動行政首長反映，已陸續收到企業表達擔心受到衝擊，並亟需多瞭解勞動部協助方案之具體做法，以及地方與中央如何配合等進行意見交流，洪申翰也與各地方勞動行政首長獲致共識，在面對美國對等關稅的嚴峻衝擊下，中央與地方勞政機關會共同攜手協力，迅速主動提供受衝擊企業及勞工的協助與服務，進而保障勞工權益，達成安心就業之目標。