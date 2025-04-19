台積電效應 九州台灣商會在台中設聯絡處 打造合作平台

隨著台積電（2330）等指標企業進駐九州，台灣供應鏈與服務產業亦加速向日本南部延伸。為因應台日產業加速鏈結，與雙邊交流需求持續升溫，日本一般社團法人九州台灣商會，宣布在台中市正式設立「台灣辦事聯絡處」。

九州台灣商會指出，此次設點除作為商會對台業務推動的前哨站，更肩負了台日雙向政策回饋、產業協調、發展落地、人才培育與跨境合作等功能，為雙邊合作建立穩固制度節點，並預計7月中旬在北部辦理發布會。

九州台灣商會是依日本法令正式立案的在地法人組織，長期致力於促進台日產業與民間之實質交流。隨著台積電等指標企業進駐九州，台灣供應鏈與服務產業亦加速向日本南部延伸。

九州台灣商會憑藉在地基礎與法定身分，成為在日本九州具備橫跨九州八縣(山口、福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿兒島縣)、連結日本中央與地方政府、並深耕產官學研民界的制度型平台。

此次設立聯絡處，除可補足跨境即時溝通的落差、協助國內單位對日政策理解與回應外，亦肩負起三項未來性戰略目標。首先，是協助政府部門政策、公司法人推進與專案執行合作平台：可作為台灣中央與地方機關辦理對日交流計畫、策略調查研究、國際論壇及在地倡議行動的正式合作窗口。

其次為協助企業、新創進入日本市場，並落實商務合作機制：依託商會在地法人資格，提供各項如買辦採購、企業落地對接、商務法務諮詢、政策與政治拜訪、產品調研等必要的正當行政與協作基礎。

第三為支援第三方地區發展策略與貿易串接平台建構：透過「台灣-日本-第三地」產業輸出鏈結，協助雙邊企業在國際貿易局勢不穩時能有效進軍如東南亞、歐洲、中東等新興市場，提升台灣在國際產業影響力。

九州台灣商會表示，聯絡處的設置，體現了九州台商會作為日本當地具有法律人格的法人組織，可依法協助各類公私合作業務、策略諮詢與資源整合項目。

同時，聯絡處具備以下三項制度性優勢：法定身分明確，可作為政府計畫境外執行與委託機構之一；商務合作具正當性與實體協力空間，可協助各項在日本的支持與協助業務；資訊流通與政策回饋具信賴度與可近性，能於第一時間提供在地洞察與行動支援。

為深化台日雙邊合作模式，九州台灣商會亦將透過聯絡處，進一步推動跨境整合平台建設，包含：台日政策倡議與地方制度對接、台日產學鏈結與人才計畫媒合、雙邊企業實務支援與落地導引、政府業務需求聯繫與政策通報機制、貿易與製造業國際化布局行動等。

聯絡處由九州台灣商會三位青年幹部戴家銘、鐘元駿、賴建宏，共同駐點籌組，結合過去在公部門、國際交流、產業鏈結與實務治理領域的豐富經驗，提供台灣機關、企業與學研組織即時、可信任的溝通與接洽窗口，強化雙邊產業實務合作的落地推進效能。

未來，九州台灣商會也將與日本地方政府、大專校院、公協會、商會聯盟等機構深化合作，推動年度論壇、產學座談、技術移轉、台日共好等常設計畫。