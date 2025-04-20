卓榮泰：產業支持方案 申請條件放寬

行政院長卓榮泰昨（19）日指出，這幾日已密集與賴總統報告與開會，將會在最短時間內協助產業，明天將公布的產業支持方案，一定會加大力道協助產業轉型與升級，經過十場產業拜訪後，能確定的就是會把申請條件放寬，適用對象放大，加速產業獲得政府支持。

為因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰近期展開產業拜訪之旅，昨日赴新北土城產業園區與業者座談。他提到，面對世界經貿局勢變化及國內產業界需要的因應方式，政府著眼台灣中長期經濟發展的策略跟整體目標，不僅高科技業海外布局、中小微企業的轉型，政府也會努力讓水、電、土地、人才等跟上協助產業。

卓榮泰也提到，上周五立法院三讀通過產創條例修正案，主要就是因應國際上的趨勢，讓未來更多的研發新創公司能夠在投資面獲得適度的理解，這對產業升級有非常大幫助。

卓榮泰也提到，美國關稅所帶動整體世界貿易秩序重整，府院展開傾聽產業之旅，半個月以來共同出席的有兩場，賴總統跑的有三場，昨天是行政院的第五場，加起來一共有十場，從每一場都包含很多很多的產業，包括昨天的紡織、印刷、電子、汽車零組件、自動化設備、消費電子等，政府就是要蒐集更多產業界的意見。行政院預計在明天公布880億元產業支持方案的九大面向、20項措施。

卓榮泰強調，可以確定的是將會放寬申請的程序，放大影響產業加速，讓更多的人在這次的風暴當中，更容易得到政府支持。