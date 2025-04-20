聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：產業支持方案 申請條件放寬

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰。 記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰。 記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰昨（19）日指出，這幾日已密集與賴總統報告與開會，將會在最短時間內協助產業，明天將公布的產業支持方案，一定會加大力道協助產業轉型與升級，經過十場產業拜訪後，能確定的就是會把申請條件放寬，適用對象放大，加速產業獲得政府支持。

為因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰近期展開產業拜訪之旅，昨日赴新北土城產業園區與業者座談。他提到，面對世界經貿局勢變化及國內產業界需要的因應方式，政府著眼台灣中長期經濟發展的策略跟整體目標，不僅高科技業海外布局、中小微企業的轉型，政府也會努力讓水、電、土地、人才等跟上協助產業。

卓榮泰也提到，上周五立法院三讀通過產創條例修正案，主要就是因應國際上的趨勢，讓未來更多的研發新創公司能夠在投資面獲得適度的理解，這對產業升級有非常大幫助。

卓榮泰也提到，美國關稅所帶動整體世界貿易秩序重整，府院展開傾聽產業之旅，半個月以來共同出席的有兩場，賴總統跑的有三場，昨天是行政院的第五場，加起來一共有十場，從每一場都包含很多很多的產業，包括昨天的紡織、印刷、電子、汽車零組件、自動化設備、消費電子等，政府就是要蒐集更多產業界的意見。行政院預計在明天公布880億元產業支持方案的九大面向、20項措施。

卓榮泰強調，可以確定的是將會放寬申請的程序，放大影響產業加速，讓更多的人在這次的風暴當中，更容易得到政府支持。

卓榮泰 美國 關稅

延伸閱讀

卓揆：已多次與賴總統報告 產業支持方案方向已確定

卓榮泰土城參加產業座談 侯友宜未到：昨日臨時通知已有安排

影／與新北產業代表座談 卓榮泰：加大力道協助企業轉型

立院變更議程卓榮泰被請回 藍白角力國安法案

相關新聞

機械業受對等關稅重擊 中小型工具機業恐被迫退出美市場

美國總統川普提出對等關稅，我國政府也啟動因應做法，其中對產業衝擊狀況，中經院提出的評估報告顯示，機械產業影響甚鉅，中小型...

卓榮泰：產業支持方案 申請條件放寬

行政院長卓榮泰昨（19）日指出，這幾日已密集與賴總統報告與開會，將會在最短時間內協助產業，明天將公布的產業支持方案，一定...

3月外銷訂單估增一成 後續接單、拉貨動向受矚目

經濟部將在本周二（22日）發布3月外銷訂單金額。因美國總統川普是在4月宣布對等關稅，一周後又宣布暫緩實施90天，整體來看...

台積電效應 九州台灣商會在台中設聯絡處 打造合作平台

隨著台積電（2330）等指標企業進駐九州，台灣供應鏈與服務產業亦加速向日本南部延伸。為因應台日產業加速鏈結，與雙邊交流需...

產創條例修正過關 創投公會邱德成：為投資人爭取更多優惠

新創投資產業持續擴大，而政府為讓更多創投資金能夠加速投入新創生態系，也透過修法來將出資額門檻降低，而作為台灣市場眾多「新...

黃仁勳1舉動「震驚川普」 謝金河指對台灣這產業恐是惡耗

美國總統川普掀起關稅大戰，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書表示，到目前看起來只有兩個玩家，美國咄咄逼人，稅率愈喊愈高，中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。