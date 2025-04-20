機械業受對等關稅重擊 中小型工具機業恐被迫退出美市場

美國總統川普提出對等關稅，我國政府也啟動因應做法，其中對產業衝擊狀況，中經院提出的評估報告顯示，機械產業影響甚鉅，中小型工具機及產業機械大多僅能自台灣出口，中長期來看可能被迫退出美國市場。

行政院長卓榮泰昨（19）日前往新北市出席產業傾聽之旅，他表示，政院在蒐集各方意見後，周一（21日）將公布880億元支持方案的申請程序、條件、內容等細節，並將會放寬申請條件及加速申請流程，讓更多產業即時獲得政府支持。

根據行政院所提出的「因應美國關稅我國出口供應鏈專案報告」，美國對等關稅措施對全球經濟發展帶來前所未有的挑戰。美國目前暫時宣布延緩90日加徵關稅，僅加徵10%基礎稅率。我國政府也為將把握這黃金90天儘速與美國展開交涉談判。

對等關稅對我產業衝擊評估 圖／經濟日報提供

行政院針對美國加徵32％對等關稅進行衝擊評估，我國出口到美國的前30大產品占我國出口到美國總值的72%，主要以資通訊、電子零組件為主，占對美出口達65.4%，其餘汽車零組件、扣件、機械零件、自行車、運動器材、家具、塑膠製品等傳統產業產品約占5.8%。

若以各項產業來看，影響最大的是機械產業，對美國出口產品主要為半導體設備零件、閥類零件；其中，中小型工具機及產業機械多在地生產，僅能自台灣出口，且因台灣關稅較歐、日、韓高，短期輸美市占將受衝擊，中長期可能被迫退出美國市場。

至於在電子資訊業，對美出口主要品項為對美出口主要品項為伺服器、筆電、路由器、交換器；美國對我伺服器及顯示卡課徵關稅，可能造成廠商將產能轉移至其他國家，進而影響國內產值及就業；網通產品被課徵關稅將導致成本升高，影響價格競爭力造成廠商獲利下滑。

另外，運輸工具（汽車及自行車產業），對美國出口產品主要為汽車整車及零組件、自行車整車及零組件；汽車零組件遭徵25%關稅，惟因產品驗證輸銷約需一年作業時間，短期仍會繼續出口，中長期可能影響國內生產製造的能量。

此外，鋼鐵金屬、重機電及電線電纜、石化、塑膠及橡膠、生技醫藥、一般化學、家電等在中長期來看也都會造成產品競爭力與獲利受損狀況。