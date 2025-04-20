3月外銷訂單估增一成 後續接單、拉貨動向受矚目

經濟部將在本周二（22日）發布3月外銷訂單金額。因美國總統川普是在4月宣布對等關稅，一周後又宣布暫緩實施90天，整體來看，預計對3月接單影響不大。

經濟部預測，3月接單金額達520億至540億美元，年增逾一成。至於後續接單情勢，是否會因對等關稅暫緩實施而出現急單、拉貨潮，備受關注。

因第1季接單尚未受川普對等關稅影響，經濟部預期，今年第1季接單1,484億至1,504億美元，有望創歷年同期次高紀錄，年增11.3%至12.8%。

近一年外銷訂單金額及年增率 圖／經濟日報提供

經濟部表示，今年1-2月接單金額964.2億美元，創下歷年同期次高，年增11.9%，表現優於預期；預估今年第1季整體接單表現佳，主要是AI需求強勁、新品手機上市效應、中國大陸以舊換新措施，帶動消費品相關訂單增加。

惟川普對等關稅的影響仍持續，在暫緩實施90天之後，現美國進入與各國談判階段，最終關稅仍充滿不確定性，此外，中國立刻祭出關稅報復性反擊，川普因此升高中國輸美的商品關稅最高至245%，美中衝突升高，這些變化，都會牽動我國接單。

川普在4月宣布對等關稅，震憾全球，其中對我國課予32%高關稅，對國內產業衝擊巨大，當時就已傳出彰化手工具業者已接獲美國客戶要求停止出貨。

學者分析，關稅是實質性影響，這不是只衝擊美國訂單或出口，台灣出口到東協及中國大陸主要都是中間材，最終都是出口到美國，換言之，我對美國、東協、及中國大陸接單及出口，全面都受挫，我外銷訂單第2季衰退已不可避免。

然而，美國又宣布對等關稅暫緩90天實施，並將與70多國展開談判，因應美國關稅政策，預期將會出現一波急單，趕在90天緩衝期內出貨至美國。

如此，第2季我自美國接單有可能出現一波高峰，但同時美中貿易衝突升溫，美國對中國並未豁免關稅，第2季我自中國大陸接單很可能出現急凍。至於90天之後對等關稅生效，對我國接單又會有一波衝擊。