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萬海網站18日遭受駭客攻擊 目前仍無法運作
貨櫃航運萬海昨天晚間發布重訊說明，資訊網站於18日下午遭受網路駭客攻擊，發現遭受駭客攻擊後，已即刻啟動各項資安防護措施，將該網站進行隔離處理；截至今天中午萬海網站仍無法正常運作。
針對資訊網站遭駭客攻擊，萬海並與委外資安技術公司及專家協助處理，後續依程序向主管機關通報。
萬海表示，資訊網站於18日下午遭受網路駭客攻擊，因網站已暫時停止服務，該事件對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。
萬海指出，後續將持續提升網路與資訊基礎架構安全管控以確保資訊安全。
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