產創條例修正過關 創投公會邱德成：為投資人爭取更多優惠

新創投資產業持續擴大，而政府為讓更多創投資金能夠加速投入新創生態系，也透過修法來將出資額門檻降低，而作為台灣市場眾多「新創企業」背後推手的創投公會，也持續給予了不少的支持。對此，創投公會理事長邱德成今（19）日也發聲明強調，《產業創新條例》第23條修正案已正式完成三讀通過，這是台灣新創與創投發展的重要里程碑。

據悉，本次修法針對「有限合夥創業投資事業」適用租稅穿透制度的出資額門檻，由原本的3億元下修為1.5億元，將大幅降低設立早期創投基金的門檻，預期有助於吸引更多創投資金投入新創生態系。同時，對於個人投資新創的部分，則將適用門檻由100萬元降至50萬元，並將所得稅抵減上限由300萬元提升至500萬元，配合新創設立年限放寬至五年，展現政府對天使投資與早期資本市場的積極支持。

邱德成表示，這不僅兌現了賴清德總統提出「降低天使投資門檻、鼓勵更多天使資金投入」的政策承諾，更實質為新創企業在種子與早期階段打開資金活水之門。

然而，創投公會也提醒，在全球經濟不確定性升高的背景下，新創產業將面臨更大壓力。未來我們將持續倡議，建議政府進一步延長新創適用租稅優惠的設立年限至八年，並擴大適用對象，讓法人與創投機構對新創的實質投資亦可納入稅賦抵減，打造全方位的資本支持機制。

對此，邱德成也再次重申，「投資新創，就是投資國家的未來動能」，並強調，唯有讓創新成為台灣面對世界挑戰的核心實力，才能真正實現「亞洲創新島」的願景，帶動產業升級與國際競爭力。