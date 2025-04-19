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黃仁勳1舉動「震驚川普」 謝金河指對台灣這產業恐是惡耗

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為美國總統川普（右）與輝達公司執行長黃仁勳（左）。法新社
圖為美國總統川普（右）與輝達公司執行長黃仁勳（左）。法新社

美國總統川普掀起關稅大戰，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書表示，到目前看起來只有兩個玩家，美國咄咄逼人，稅率愈喊愈高，中國則是以靜制動，尋找突破口。最近中國國家主席習近平出訪越南、馬來西亞、柬埔寨3個國家，出訪前中國官媒率先喊話「不可對美國遞投名狀」，像極了兩個大哥打架，約束小弟不得搞叛變。

謝金河表示，他曾提到關稅稅率超過50%，威力就會很驚人，現在喊到245%，已經沒有任何威力，有人用漫畫寫著7000%、8000%，就是這個意思。不過接下來要看川普在90天豁免期中如何出招？

在毛澤東時代，有所謂「大鳴大放」。謝金河表示，這是引蛇出洞，接下來就有三反五反。這次習近平出訪越南、柬埔寨、馬來西亞，好像是拿小弟測試底線。

他說，現在看起來馬來西亞的安華、柬埔寨的洪瑪奈擁抱中國，越南在美中關注下，立場很尷尬，不管是蘇林或范明政發言都很謹慎，這是因為越南去年對美國順差逾1200億美元，這麼龐大的順差，有很大的比例是中國幫忙創造的。

「川普顯然想利用這個90天，觀察這些國家對美國友好的純度」。謝金河表示，最近很多媒體報導，日本、南韓、英國、澳洲等5個國家是優先談判國，台灣不是。其實快慢都沒有差別，台灣一定是美國最重要的拼圖。

他表示，除了台灣在半導體製造的強項，這次在印尼看到成衣、鞋業的底氣，加上資通訊，台灣最大強項在供應鏈，美國希望製造業重返美國，必須借助台灣的力量。

謝金河表示，當美國，中國都努力拉邦結黨的當下，「黃仁勳站出來投北京一票，這個場景一定震驚川普，很快地，他就被川普認證『好朋友』」。1月20日川普就職大典，輝達公司執行長黃仁勳缺席、去北京。27日Deepseek發表，輝達股價重挫16.89%，市值蒸發5890億美元。

謝金河表示，這次黃仁勳在關鍵時刻遞出投名狀，「他強烈表態要和中國綁在一起，這對台灣的伺服器等相關產業恐怕會是惡耗，對輝達股價也愈帶來很大的影響」。美中關稅愈堆愈高，雙方供應鏈可能全斷，接下來很多衝擊都會一一顯現。

川普 美國

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