卓揆：已多次與賴總統報告 產業支持方案方向已確定

為因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰近期也展開產業拜訪之旅，今（19）日來到新北土城產業園區，卓榮泰指出，這幾日已經密集與賴總統報告與開會，將會在最短時間內協助產業做出最大的調適，在21日即將公布的方案中也一定會加大力道協助產業轉型與升級，經過十場產業拜訪後，能確定的就是會把申請條件放寬，適用對象放大，加速產業獲得政府支持。

卓榮泰致詞時提到，在面對整格世界的經貿局勢及國內產業界需要的因應方式，目前政府著眼在讓台灣的中長期經濟發展的策略跟整體的目標，不僅高科技業做海外的布局，中小微企業做自己本身的轉型，包括數位轉型，政府也會努力讓未來的水、電、土地、人才等更各方面跟上協助產業。

卓榮泰也提到，昨日立法院三讀通過的產創條例，主要就是因應國際上的趨勢，因此政府必須要短時間內通過產創條例，讓未來更多的研發新創公司能夠在投資面獲得適度的理解，他認為這個對我們的產業的升級是絕對有非常大的協助的。

此外，卓榮泰也提到，在面對這次的美國關稅所帶動整體世界貿易秩序重整當中，政府首先要向國人報告的就是政府的應變力，自去年7月，行政院就成立了經濟發展委員會，10月也成立了經濟、外交工作小組，把經濟外交把他連在一起，到了11月，美國大選的時候更特別成立了，台美經貿專案小組，就是要因應未來美國整個重大政策改變的時候，政府在做第一時間最有效、快速，而且直接的回應，從那個時候開始，到4月3日之前，政府擬定了相當多的策略跟方向都是算過，然美國整個在關稅調整過程當中，包括從10％到20%，20％到30%都做了相關推估，雖然最後出現的是32%超高關稅，政府還是立刻在現有的架構裡面做了一個升級，所以提出了880億的支持方案。

卓榮泰說，除此之外，傾聽產業之旅也是賴總統特別交代，不僅賴總統，行政院也在跑，半個月以來共同出席的有兩場，賴總統自己跑得有3場，他這今天是行政院的第5場，加起來一共有10場，從4月3日，以後舉辦了10場的產業座談會，這其中每一場都包含很多很多的產業，包括今天的紡織、印刷、電子、汽車零組件、自動化設備、消費電子等，政府就是要搜羅更多更多產業界的意見。下周一，行政院就會對外公布880億產業支持方案的九大面向20項措施。

卓榮泰強調，相關的申請程序內容與時程屆時就會完整公布，在經過這幾場的產業聆聽後，可以確定的是將會放寬申請的程序，放大影響產業加速，讓更多的人在這次的風暴當中，更容易得到政府應該有的支持。