貿易大戰 中經院長：台灣未必受益

川普二點○繼續針對中國大陸，美、中雙方互加關稅，已達百分之二百以上，台灣能否複製二○一八年美中貿易開戰、台灣獲利的情境？中經院院長連賢明表示，兩國都是台灣主要貿易往來國家，美中之間的貿易大戰勢必對台灣造成影響，「我們必須戒慎恐懼」，但現在評估台灣能否獲益，時機還太早。

連賢明分析，二○一八年台灣在美中對抗時是獲益的，當時，美國只對中國大陸課稅，導致供應鏈陸續從大陸撤出到其他國家，包括伺服器、半導體都回來台灣，台灣因此受惠迎來轉單、投資大爆發；但川普二點○的貿易戰是對全球都課關稅，廠商無論撤到哪裡，都無法避免，也因此台灣這次未必能從中受益。

連賢明表示，美中僵持不下對台灣一定有影響，必須戒慎恐懼。他分析，這次的關稅戰是川普希望迫使企業赴美投資，至於會有多少廠商轉往投資美國，目前尚難預估。

連賢明說，其次，各國對美關稅談判還在進行中，相較於其他國家，台灣最終稅率究竟是會更高、還是更低，現在還不清楚，而台灣與競爭對手日本、韓國的稅率差異，將是影響未來經濟表現的關鍵。

針對台灣把「零關稅」作為與美國政府談判的策略，連賢明認為，美國政府祭出高關稅的目的並不在零關稅，而是製造業回流美國，雙方都零關稅，無法為美國爭取到製造業回流，各國廠商赴美投資才是美國想要的，因此以對外加稅，對內減稅的方向，迫使廠商赴美投資。

至於美國政府對台理想稅率究竟是多少？連賢明預估，考量台灣對美有大額順差，台美關稅談判最後結果可能是百分之十五起跳，他評估，「如果台灣能談到百分之十五至百分之二十，已是不差的結果」。