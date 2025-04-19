我恐續列匯率操縱國觀察名單 美財政部最快下周揭曉

美國下周可能公布匯率操縱國名單，中央銀行分析，由於三項檢視標準中，台灣觸及其中兩項，台灣恐將持續被列入「匯率操縱國觀察名單」行列。

美國財政部半年一度的匯率報告通常於四月及十月出爐，由於下周就是四月下旬，央行認為，美國很有可能在下周公布匯率調查報告。

央行指出，美國財政部匯率政策報告有三項量化指標，其中，台灣觸及「對美貿易順差超過一百五十億美元」、「經常帳順差對ＧＤＰ（國內生產毛額）比率逾百分之三」這兩項指標，因此央行外匯局長蔡烱民推估，台灣恐將繼續列在觀察名單之上。

第三項指標是「貿易夥伴國對貨幣市場持續性的單方面干預，淨買匯金額超過ＧＤＰ的百分之二」。蔡烱民分析，美國財政部關切的重點是「阻升」匯率，但央行二○二四年累計淨賣匯逾一百六十億美元，二○二五年賣匯月份數也較多，因此並不存在阻升新台幣情形，「白話來講，我們是在做阻貶的動作」。

外界擔心，美國總統川普在大開關稅地圖砲之際，會順手將「匯率操縱國名單」做為施壓工具，即使台灣只符合兩項，仍把台灣升級為匯率操縱國，迫使台灣在關稅談判上做出更大讓步。

蔡烱民表示，美國財政部二○一五年公布匯率操縱量化標準，至目前為止，只有二○一九年的中國大陸，在只有一項達標的情況下，被列為匯率操縱國，當時，大陸對美國順差達幾千億美元，是非常特殊的背景。

不過，央行也不敢肯定，台灣跟去年一樣只符合兩項指標，是否就不會被列為匯率操縱國名單，因為美國日前公布的對等關稅計算方法，也令各界大感意外；蔡烱民說，「是有一點點隱憂存在」，因為大家也沒有想到對等關稅竟然是那樣粗暴的算法計算出來的，但他們認為，匯率議題不應該做為貿易談判工具，而央行與美國財政部之間，長期以來也維持暢通的溝通管道。

針對美國財政部匯率操縱國的三項標準，台灣是否有改善空間？蔡烱民表示，第一項對美貿易順差部分可以透過增加採購等方式來做調整，至於第二項經常帳順差部分，只要貿易順差降下來，經常帳的順差也會慢慢下降，但要讓經常帳順差降至合理水準，就是結構性的問題了。

央行以數據指出，新加坡過去二十年來的經常帳順差是ＧＤＰ的百分之十八，遠高於台灣的百分之十三，而且台灣也是近幾年才上升至百分之十三，過去平均也只有百分之八左右的水準，瑞士也是百分之十上下，台灣、新加坡、瑞士這種小型開放經濟體，若要維持經濟成長、不陷入通縮，都會出現同樣情形，央行也將此看法與美國財政部溝通，第一項及第二項都是結構性問題，不是調整匯率就可以改變的。