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對等關稅衝擊推演三情境 中經院看GDP增速下探0.16%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
中華經濟研究院昨（18）日下調今年經濟成長率預測，受美國對等關稅衝擊，中經院推演「三情境」。路透
中華經濟研究院昨（18）日下調今年經濟成長率預測，受美國對等關稅衝擊，中經院推演「三情境」。路透

中華經濟研究院昨（18）日下調今年經濟成長率預測，受美國對等關稅衝擊，中經院推演「三情境」，其中，在中性情況（關稅設定為15%~20%）下，預測今年經濟成長率將無法「保2」，下調至1.66%；最悲觀（關稅設定30%）則預估今年GDP僅剩0.16%，勉強維持正成長。

中經院院長連賢明指出，因為對等關稅結果目前仍未明朗，因此針對樂觀、中性、悲觀三種情境做出預測，他推測，最終結果落在樂觀與中性之間的機率較高。

中經院分析川普對等關稅衝擊
中經院分析川普對等關稅衝擊

中經院今年1月預測台灣今年經濟成長率約 3.22%，呈現「內外皆溫」成長模式，通膨率CPI年增率約為1.93%。昨日最新預估，則下修對今年經濟成長率到2.85%~1.66%，CPI成長率預估為 2.08%~1.99%，成長模式呈現「內外持平，內需與外貿相對均衡成長情勢」。

中經院推演的「三情境」，情境一是關稅設定為10%，在未釀成全球經濟衰退或停滯性通膨下，最樂觀情境下預測，2025年台灣經濟成長率為2.85%。

情境二中性情況是台灣適用關稅可能高於10%（關稅設定為15%~20%），仍與主要競爭對手稅率相近，未處於相對不利情境下，經濟成長率降至1.66%。

情境三則是因關稅戰時間拉長，主要經濟體衰退，最悲觀情境下，台灣經濟成長率僅剩0.16%，只能勉強維持正成長。

連賢明指出，中經院預估發生悲觀機率約10%~20%，不過，這波對等關稅戰，最令人擔心的是不知道會持續多久。連賢明示警，一旦消費信心遭遇打擊，對投資、景氣都會產生連鎖效應，「說不定到下半年度就會有很大轉折，大家務必戰戰兢兢」。

經濟成長率 通膨 關稅

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