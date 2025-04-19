中經院示警…川普2.0 台須戒慎恐懼
美中關稅戰火愈演愈烈，台灣能否再像2018年關稅戰下受惠轉單效益？中華經濟研究院院長連賢明昨（18）日示警，這次美國不是僅針對中國，而是全世界，「台灣與競爭對手國的稅率差異，是最大影響關鍵」，連賢明認為，台灣這次必須「戒慎恐懼」。
連賢明指出，川普1.0發起的貿易戰，美國只對中國課稅，所以很多伺服器、半導體供應鏈從大陸市場撤出，意外促使台商回流，台灣因此受惠迎來轉單、投資大爆發；但川普2.0的貿易戰是對全球都課關稅，廠商無論撤到哪裡，都無法避免，也因此台灣這次未必能從中受益。
連賢明表示，美中兩大經濟體都是台灣主要貿易國家，美中僵持不下對台灣一定有影響，必須戒慎恐懼。他分析，這次的關稅戰是川普希望迫使企業赴美投資，至於會有多少廠商轉往投資美國，目前尚難預估。
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