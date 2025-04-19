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央行外匯局長蔡烱民：貿易談判 別拿匯率當籌碼

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行外匯局局長蔡烱民。（聯合報系資料照）
中央銀行外匯局局長蔡烱民。（聯合報系資料照）

因應美國「對等關稅」政策，中央銀行外匯局局長蔡烱民昨（18）日表示，應對貿易失衡，應藉由儲蓄、投資與財政預算等調整，不宜將匯率操縱的制裁條款，做為貿易協議或談判議題。

蔡烱民化身「蔡教授」，詳解「經常帳餘額與匯率之相關性」，重點有三：一、匯率主要由金融帳決定，單獨透過匯率調整貿易失衡解決有其侷限；二、各國均應藉由儲蓄、投資與財政預算等調整改善經常帳失衡現象；三、不宜將匯率操縱制裁條款做為貿易協議或談判議題。

如何因應川普「對等關稅」，各界持續獻策，其中包括「新台幣匯率升值以縮減貿易順差」；央行昨天召開臨時記者會，蔡烱民準備近3,000字的新聞稿，分析美國貿易逆差的成因與改善之道。

央行外匯局局長蔡烱民談話重點
央行外匯局局長蔡烱民談話重點

蔡烱民表示，多數學者認為，美國貿易逆差根源在於其儲蓄不足，若美國無法增加儲蓄，則無法有效改善貿易逆差問題；順差國亦應增加其消費及投資，改善其超額儲蓄問題。另外，匯率主要由金融帳決定，欲單獨透過匯率調整來解決貿易失衡有其侷限；具體解方是「各國均應藉由儲蓄、投資與財政預算等調整，改善其經常帳失衡現象」；且匯率操縱難以判斷，不宜將匯率操縱的制裁條款做為貿易協議或談判議題。

蔡烱民預告，歷史經驗顯示，美國匯率報告下周出爐，我國涉及三項量化指標裡的兩項，很可能續列匯率操縱「觀察名單」，但央行也不敢肯定，是否不會被列匯率操縱國，因美國公布對等關稅計算方法，也令各界大感意外；蔡烱民坦言，「是有一點點隱憂存在」。

他強調，美國貿易失衡無法透過匯率調整，金融帳才是影響台幣匯率的關鍵，當外資流入、國人海外投資回流，新台幣就會升值，貿易結購或結售占匯市比重愈來愈少、無法主導走勢。

此外，近期美債殖利率維持在4.3%附近，未見恐慌性拋售，也不會有違約問題，未來若聯準會降息，美債利息支出就可大幅縮減；聯準會每降息1個百分點，將到期的6兆美元美債，就能省下600億美元利息支出。

展望後市，蔡烱民說，假設90天後川普堅持用粗暴的對等關稅計算方式課稅，聯準會降息空間會受到壓抑、降息決策會更加謹慎；反之，若美國對各國課徵的關稅較少、市場能接受，就會反映美國經濟走緩前景，資金慢慢回流美債。

對於近期新台幣匯率升值，蔡烱民表示，台幣走勢取決國際貨幣與美元表現，台幣該貶值、央行不會讓它升，至於將匯率拿來作為談判籌碼，與市場常說台幣匯率遭低估，事實上近年來新台幣對韓元、日圓或人民幣匯率升值幅度都很大。國內股匯昨日走勢脫鉤，台股小漲，新台幣匯率貶值7.7分，收32.608元，連四貶，總成交量16.915億美元。

儲蓄 台幣匯率 美國經濟

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