央行：台灣可能續列美國匯率操縱國觀察名單

美國最快下周公布匯率操縱國名單，中央銀行預判，由於三項檢視標準中的對美貿易順差超過150億美元、經常帳順差對GDP比率逾3％這兩項指標達標，因此「台灣將繼續列為觀察名單」，但央行強調，經常帳順差與產業結構有關。

美國財政部半年一度匯率報告通常於4月及10月出爐，下周就是4月下旬，央行認為美國很有可能下周就會公布匯率調查報告，外匯局長蔡烱民指出，根據美國財政部匯率政策報告的三項量化指標來看，台灣觸及其中兩項，「據我們的了解，就是觀察名單這樣的結果」。

第三項指標是貿易夥伴國對貨幣市場持續性的單方面干預，淨買匯金額超過GDP的2％。蔡烱民解釋，美國財政部關切的重點是「阻升」匯率，但央行2024年累計淨賣匯逾160億美元，2025年賣匯月份數也較多，因此並不存在阻升新台幣情形，「白話來講我們是在做阻貶的動作」。

外界擔心，美國總統川普在大開關稅地圖砲之際，順手將「匯率操縱國名單」做為施壓工具，即使台灣只符合兩項，仍把台灣升級為匯率操縱國，迫使台灣在關稅談判上做出更大讓步？

蔡烱民表示，自從2015年美國財政部公布的匯率操縱國名單有量化標準以來，唯一有一個達標就被列為匯率操縱國的是2019年的中國，但那時中國對美國順差有好幾千億美元，是非常特殊的背景。

不過，央行也不敢肯定，台灣跟去年一樣只符合兩項指標，是否就不會被列為匯率操縱國名單，因為美國日前公布的對等關稅計算方法，也令各界大感意外；蔡烱民說，「是有一點點隱憂存在」，因為大家也沒有想到對等關稅竟然是那樣粗暴的算法算出來的，但他們認為，匯率方面的議題不應該做為貿易上談判的工具，而央行跟美國財政部之間，長期以來也維持暢通的溝通管道。

針對美國財政部匯率操縱國的三項標準，台灣是否有改善空間？蔡烱民表示，第一項對美貿易順差的部分可以透過增加採購等方式來做調整，至於第二項經常帳順差部分，貿易順差降下來，經常帳的順差也會慢慢下降，但是要讓經常帳順差降至合理水準，就是結構性的問題了。