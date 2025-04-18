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美中關稅戰台灣可複製獲利模式？中經院：言之過早

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美中關稅戰，台灣可複製2018年獲利模式？（美聯社）
美中關稅戰，台灣可複製2018年獲利模式？（美聯社）

川普2.0繼續針對中國，美中雙方互加關稅，已達200％以上，台灣能否複製2018年美中貿易開戰、台灣獲利的情境？中經院院長連賢明18日表示，兩國都是台灣主要貿易往來國家，美中之間的貿易大戰勢必對台灣造成影響，「我們必須比較戒慎恐懼」，但現在評估台灣能否獲益，時機還太早。

中經院18日舉行2025年第2季台灣經濟預測座談會，連賢明分析，2018年台灣在美中對抗時是獲利的，但當時美國只對中國課稅，導致整個供應鏈從中國撤出到其他國家，台灣從中受惠，包括伺服器、半導體都回來台灣。但現在美國是全面加關稅，對全球課徵高關稅後，美國才能達成企業赴美投資設廠的目的。

值得注意的是，川普一宣布各國適用的對等關稅稅率後，台股崩盤，連賢明說，這是因為台灣的主要競爭對手例如韓國、日本，稅率都比台灣來得低，台灣稅率特別高對台灣相當不利，課徵高關稅會迫使企業轉向投資美國，因此台灣就無法複製前次獲益經驗。

國泰投信首席經濟學家兼副總王誠宏則指出，去年11月川普勝選機會大增時，業界已經展開積極拉貨，因此在對等關稅暫停的這90天內，他認為業界仍會如法炮製，且這段時間內產生爭執，還可以激起拉貨加速，「所以我們有可能還是繼續受惠」，觀察墨西哥、越南、東南亞等現況，「狂拉我們的貨」，從PMI也可以發現，所有產業全部很強，這是過去很少見的狀況，「這個比2018年還要更瘋狂一點」。

川普 美國 關稅

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