「以數據驅動優化中小企業融資環境計畫-實作驗證協作」 即日起受理申請

歡迎中小企業及金融機構共同協作優化融資生態

因應全球金融結構重組與永續發展趨勢加速數位轉型，經濟部中小及新創企業署以信保基金為實證場域，透過「場域出題．企業解題」機制，建構以資料治理與隱私強化為核心之驗證環境，釋出安全合成資料，協助新創團隊及中小企業開發具落地潛力之數據應用方案，推動中小企業與金融體系數位連結，提升金融可近性與審查效率，強化普惠金融效能及金融生態整體韌性。

本計畫自即日起至114年5月16日（五）17時止受理申請，歡迎中小企業（含成立8年內之新創企業）作為主要提案單位，組成由一家中小企業或採聯合組隊方式（多家中小企業與金融機構）報名參賽。計畫針對「內部流程優化」、「外部資源串接」及「資料創新應用」三大面向徵求解決方案，將擇優選出10案入選團隊，提供每組10萬元實作驗證費用及專家資源諮詢服務。

計畫執行期間，入選團隊可免費進入信保基金運用相關資料進行模型試驗，並獲得為期3個月、共12小時的專家協作指導資源，協助團隊釐清題目、設定目標、滾動式修正到檢視成果。除將協助入圍決選之3案亮點示範案例進行後續商機媒合外，年底亦將邀請各大金融機構與創投共同參與「協作及應用交流成果活動」，展現10組入選團隊實證成果，並促進媒合交流。

為使國內中小企業與金融機構了解本計畫之目的、申請方式與執行流程，將於114年4月23日（三）下午2時舉辦實體同步線上直播之「徵件說明會」。說明會內容涵蓋提案準備重點、核心目標、出題說明與執行方式，現場特別安排信保基金代表出席，報名實體場次者將可有機會與出題單位面對面交流，歡迎各中小企業與金融機構踴躍參與！（說明會線上報名網址：https://nasme.ibooking.com.tw/activitys/items?id=283）

本計畫報名申請作業採線上申請方式，於活動網站填寫計畫申請書，並上傳應備附件資料。（逾期報名或紙本寄送報名資料者不予受理）

請至活動網站進行提案申請：

https://0800056476.sme.gov.tw/Data-Driven/

◎本計畫聯絡窗口：

社團法人中華民國全國中小企業總會

（02）2366-0812，分機327（侯小姐）、322（林小姐）

服務時間：星期一至星期五9:00-12:00、13:30-17:30