賴總統盼「台灣加美國」加強鏈結 共同打造非紅供應鏈

賴清德總統18日下午接見美國聯邦參院外交委員會亞太小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）訪問團，期盼「台灣加1」，也就是台灣加美國的產業新布局，發揮雙方優勢，在經貿、科技創新等領域加強鏈結，深化合作，將更有助於台美共同打造「非紅供應鏈」，以更安全、永續的經貿合作關係，因應地緣政治、氣候變遷，以及全球供應鏈重組等挑戰。

賴總統致詞時首先表達歡迎，並感謝瑞克茲主席和昆斯（Chris Coons）首席議員對台灣的重視和支持。並表示，瑞克茲主席今年 1月上任後首度出訪就選擇來到台灣。昆斯首席議員除了在2021年專程來臺，代表美國政府宣布捐贈疫苗，也在去年 5月他就任後隨即來訪，持續深化台美關係。

賴總統指出，在瑞克茲主席、昆斯首席議員的支持之下，美國國會持續透過「國防授權法」及「年度綜合撥款法」，納入多項協助台灣的具體倡議及資源，讓臺美夥伴關係更加緊密，他要再次代表臺灣人民表達最由衷的感謝。

賴總統提到，長期以來，美國國會不分黨派都支持維護臺海安全，面對中國對臺文攻武嚇不斷，臺灣會致力推動國防改革、提升全社會防衛韌性，並且編列特別預算，讓國防預算從目前約占GDP2.5%能夠達到3%以上，來提升自我防衛能力。

賴總統說，期盼台灣和美國繼續攜手合作，維護區域和平穩定。我們也將推動「台灣加1」，也就是台灣加美國的產業新布局，希望發揮雙方的優勢，在經貿、科技創新等領域加強鏈結，共創繁榮發展。

賴總統表示，相信藉由「台灣加1」的深化合作，將更有助於台灣和美國共同打造「非紅供應鏈」，以更安全、永續的經貿合作關係，因應地緣政治、氣候變遷，以及全球供應鏈重組等挑戰。最後，他祝福瑞克茲主席與昆斯首席議員此次來訪順利成功。

瑞克茲致詞時，感謝賴總統的溫暖歡迎，他很高興能與許多政府官員、業界代表及美國在台協會團隊會面。並指出，台灣是美國長期以來的朋友及夥伴，訪團此行也展現出美國國會跨黨派長期以來對臺灣的支持，即便行政權更迭，這份支持依然不變。

瑞克茲指出，美國致力於維護印太地區的和平穩定，並期盼台海和平。美國反對任何單方面改變台灣現狀的行為，期望台灣與中國間的分歧能透過和平的方式解決，而非經由脅迫或武力威脅。為此，美國將持續協助台灣進行自我防衛，並加強自身防衛能力，美國國會對此有廣泛共識。

瑞克茲表示，美國樂見台灣適當參與並成為國際組織的成員，也鼓勵台灣與現有及過去邦交國持續交流，深化雙邊關係。他提到，台灣與美國長期的經貿關係對雙方和全球的安全繁榮都至關重要。台美有許多機會能持續深化經貿關係，為雙方人民創造更多福祉，並確保世界更為安全。

瑞克茲強調，訪團在美國新政府上任之初來訪，就是希望與臺灣攜手合作，聚焦於安全、外交及經濟等三面向的持續發展。面對中共日益提升的威脅，美國會協助臺灣發展相應的自我防衛能力，持續提供所需的服務與工具。最後，他再次感謝賴總統的熱情歡迎，並期待進一步交流以推動雙邊關係。

隨後，參議員昆斯致詞時表示，此行訪團也拜訪菲律賓，在菲國和台灣的訪問都聚焦於和平、穩定與安全，以及如何加強並深化雙方的經貿及安全關係。並提到，46年前，美國參議院通過《台灣關係法》，該法案在當時獲得的跨黨派強勁支持延續至今。其核心承諾是美國會持續參與、並做為臺灣的夥伴，以確保任何臺海衝突或分歧都能以和平方式解決，並提供臺灣自我防衛所需的資源。

昆斯認為，人與人之間的友誼能長存，並非僅基於利益考量，更是建立在共同價值之上，台美關係也是如此。新聞自由、商業自由、自由社會與民主制度，這些核心共同價值是彼此友誼與夥伴關係能夠深化的基石。他們感謝很多台灣企業對美國進行重大投資，但除了這些投資以及台灣對自身安全所做的投資，穩固彼此夥伴關係的更在於價值觀，這些價值驅動我們的商業自由精神，以及對自由社會的承諾。

昆斯指出，近年來歐洲有一個具侵略性的國家試圖以武力改變國家間的疆界及歷史。美國與許多致力維護自由的國家，共同挺身而出協助烏克蘭自我防衛，穩定該國局勢並保障其未來。同樣地，美國及參議院跨黨派也支持維護此區域的安全、穩定與和平，並嚇阻任何試圖單方面透過武力改變現狀的行為。最後，他表示很高興在疫情趨緩後能再度來訪，非常期待與總統針對雙邊夥伴關係及未來雙方要共同完成的重要工作進行交流。