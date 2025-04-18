美中關稅戰台灣可受惠？中經院：戒慎恐懼、情況複雜

川普2.0再次挑起的美中關稅戰愈演愈烈，全球二大經濟體互不相讓。中華經濟研究院院長連賢明18日示警，美中都是台灣主要貿易國家，美中關稅戰對台灣一定會有影響，必須「戒慎恐懼」。

至於這次台灣能否像2018年美中貿易戰時一樣受惠？連賢明指出，這次情況和上次美中貿易戰不同，台灣未必能像上次一樣意外促使台商回流，再次迎來轉單、投資大爆發，台灣經濟衝出亮眼成績。

連賢明表示，現在這個時間點要去談美中關稅戰對台影響是正面還負面，真的很難說，不僅二次關稅戰的背景差異很大，且川普2.0的關稅情境及影響，遠比1.0更複雜。不過，連賢明研判，美中兩大強國近期應會開始思考該如何坐下來談，「預期應不會太久了」。

連賢明分析指出，2018年時美國只對中國課稅，這次的對等關稅則是對全球許多國家都課稅。因此，這次的關稅戰已不是你要撤去哪裡，而是川普希望迫使企業赴美投資，至於廠商如何因應，會有多少廠商轉往投資美國，目前尚難預估。

其次，連賢明還提到，現在各國對美的關稅談判還在進行中，台灣相較其他國家，最終稅率會更高還是更低，現在都還不清楚，而台灣與競爭對手日本、韓國的稅率差異，將是影響未來經濟表現的關鍵。

美國對等關稅暫緩90天，各國與美談判正如火如荼進行中，針對台灣可把「零關稅」作為與美國政府談判的策略，連賢明則有不同看法。

連賢明指出，川普最希望的結果並非零關稅，川普的目的是要製造業回流，如果零關稅的話，廠商就沒有必要赴美投資，這不是川普想要的，因此川普「對外加稅、對內減稅，希望藉此迫使廠商赴美投資。

至於美國政府對台理想稅率究竟是多少？連賢明預估，可能是15%起跳，因為考量台灣對美國順差較高，「如果台灣能談到15%~20%，已是不差的結果」。