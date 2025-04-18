央行外匯局長蔡烱民化身蔡教授 談貿易逆差解方、匯率報告這時出爐

中央銀行外匯局局長蔡烱民18日化身「蔡教授」，親上火線講授「經常帳餘額與匯率之相關性」；蔡烱民表示，川普2.0採行全面加徵關稅方式，並觸及非關稅議題(包含非關稅壁壘及匯率議題)；但多數學者認為，美國貿易逆差根源在於其儲蓄不足，若美國無法增加儲蓄，則無法有效改善貿易逆差問題；而順差國亦應增加其消費及投資，以改善其超額儲蓄之問題。

蔡烱民預告，按歷史經驗，美國匯率報告下周將出爐，他也強調，在全球金融自由化及資本自由移動下，國際資金鉅額且頻繁移動，已成為影響匯率變動之主因，因此，以匯率做為調整貿易失衡之工具亦變得更加困難，其成效有其限制。

蔡烱民表示，美國貿易逆差(經常帳失衡)主要反映美國政府的龐大財政赤字，根據國民所得會計恆等式，「經常帳順差」(經常帳逆差)與「超額儲蓄」(儲蓄不足)是一體兩面。一國如有經常帳逆差，顯示其國內民間(家庭及企業)及政府部門儲蓄不足。

以美國為例，美國經常帳出現逆差，主要反映政府財政赤字嚴重及/或民間部門儲蓄不足；如就儲蓄不足之部門別觀察，影響最大的兩個部門為家庭與政府部門，其中政府財政赤字是美國長期儲蓄不足之主因。

美國經常帳逆差反映的是國內儲蓄與國內投資之落差，隱含美國消費過多致國民儲蓄不足，同時政府財政赤字較大等自身結構性問題。

根據Afonso et al. 2022年研究193個經濟體，在1980年至2016年期間，在其他條件相同情況下，財政赤字對GDP比率每增加1個百分點，會導致經常帳赤字對GDP比率擴大到0.29至0.45個百分點，此項結果驗證了雙赤字(Twin Deficit)問題。

蔡烱民表示，美元作為主要國際準備貨幣，欲縮小其貿易逆差更加困難；在當前全球貨幣體系下，美元為主要國際準備貨幣，面臨特里芬難題，即美國須提供國際金融市場美元流動性，美國易有貿易逆差；而順差國資金流入美國則挹注美國儲蓄不足，壓低美國國內利率，此現象將進一步促進美國消費及投資，更不利其縮小貿易逆差。

蔡烱民強調，經常帳(貿易帳)失衡反映經濟結構問題，僅以匯率調整有其侷限。自全球金融自由化以來，全球貿易持續存在失衡問題，如有些國家為經常帳逆差國家，而有些國家則長期為經常帳順差國家。影響經常帳的因素多屬結構面與制度面，如國外資產淨額、人口結構、政府財政餘額、貿易開放程度、經濟或金融發展程度等。IMF及OECD等研究報告亦認為，全球經常帳失衡的問題不能僅以調整匯率的方式解決，而是須解決各國內部失衡的問題，改善各國投資與儲蓄失衡的問題，才能達成外部均衡。

此外，2010年迄今，BIS編製之新台幣名目有效匯率指數升值約20.3%，惟同期間台灣經常帳對GDP比率，由2010年之8.3%增加6個百分點至2024年之14.3%；反映來自國外(美國)需求成長之所得效果及全球供應鏈調整，為我國近年來經常帳順差擴大之主要因素。

對類如台灣小型開放經濟體而言，短期跨境資本移動已造成新台幣匯率升值或貶值的重要因素；2024年台灣外資資金進出及本國資金進出相對於商品貿易為19.3倍。此外，新台幣匯率常受主要國家貨幣政策走向及國際美元走勢等牽動。

蔡烱民表示，欲解決全球經常帳失衡問題，不能僅仰仗匯率或單一國家調整，各國均須調整其內部失衡(超額儲蓄或儲蓄不足)；經常帳失衡反映經濟結構問題。解決全球經常帳失衡問題，不能僅倚賴匯率或單一國家調整。順差國及逆差國均應調整國內投資與儲蓄失衡問題，其中順差國應致力縮減超額儲蓄；逆差國則應增加儲蓄，以解決儲蓄不足問題。

蔡烱民表示，美國Fed前主席及前財長Janet Yellen(2019)認為：認定匯率操縱不是一件容易的事，雖G7經濟體均普遍同意匯率操縱之定義，亦即一國透過政策在外匯市場意圖改變該國貨幣價值，以影響該國競爭地位及貿易流量；惟仍應審慎釐清匯率操縱之認定，例如，一國為達成國內政策目標而採行總體政策，對匯率造成之影響，不宜視為匯率操縱。她也反對將匯率操縱制裁條款納入貿易協議中，因為若在貿易協議中納入匯率操縱制裁條款，恐會限制一國貨幣政策之有效性。

蔡烱民表示，自金融自由化及全球化以來，匯率主要由金融帳決定，貿易逆差或經常帳失衡與匯率之關聯性，較20年前已大為降低，欲單獨透過匯率調整來解決有其侷限；各國均應藉由儲蓄、投資與財政預算等之調整，以改善其經常帳失衡現象。另鑑於匯率操縱難以判斷，不宜將匯率操縱之制裁條款做為貿易協議或談判議題。

央行強調，與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。