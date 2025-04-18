快訊

立院龍頭選舉「綠白電話門」柯文哲告吳崢求償100萬結果曝光

朱立倫高喊再赴北檢！警出動160人 憂防線再失守1招加工鐵馬護欄

《產創條例》立院今三讀 經濟部：修正三面向、九條文

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

鼓勵產業擴大投資及提升競爭力，立法院18日三讀通過產業創新條例（下稱產創條例）部分條文修正案。經濟部表示，本次共有三大修正面向，包括：「AI及節能減碳納入投資抵減」、「增加新創募資機會」及「避免關鍵技術外流」，共增修九條條文。

經濟部表示，近來國際經濟情勢變化快速，尤其面對人工智慧、淨零排放等趨勢，這次產創條例第10條之1擴大投資抵減適用範圍並延長施行；另為加大投資新創事業力道，調整第23條之1及第23條之2適用要件；同時，因應國際社會高度關切經濟安全議題，並保護關鍵技術，適時增修第22條及第67條之3對外投資機制。

其中，在「AI及節能減碳納入投資抵減」部分，產創條例第10條之１除保留智慧機械項目並調整智慧技術元素、現行5G系統及資安項目外，本次增列人工智慧及節能減碳項目，鼓勵產業導入人工智慧與雲端運算等數位技術，提升企業應變能力，以及加速提升產業減碳效率，並配合適用範圍擴大，申請適用金額上限由現行新台幣10億元提高至20億元，施行期間自2025年1月1日起至2029年12月31日止。

關於「增加新創募資機會」方面，經濟部指出，產創條例第23條之１將有限合夥創投事業實收出資額門檻由現行3億元調降為1.5億元，促進更多有限合夥創投事業投資新創事業，並提高第三年度起投資新創事業的金額或比率，讓資金能及早投入新創事業；另產創條例第23條之2將高風險新創事業設立年限由未滿二年放寬至未滿五年，投資金額門檻由100萬元調降為50萬元，高風險新創事業公司如屬國家重點發展產業者，個人所得減除金額由300萬元提高至500萬元，以加速引導更多資金挹注新創事業。

還有第三大面向，則是「避免關鍵技術外流」。經濟部表示，產創條例第22條修正公司從事國外投資於特定國家或地區、涉及特定產業或技術、達一定金額以上者，應事前向中央主管機關申請核准；另增訂第67條之3明定公司未申請核准實行投資者，處5萬元以上100萬元以下罰鍰等規定。

經濟部還提到，外界關心各修正條文的子辦法草擬方向，經濟部將會同財政部於六個月內完成租稅優惠條文子辦法訂定，包括第10條之１增加的AI及節能減碳項目適用範圍、第23條之１投資新創事業相關規定、第23條之2國家重點發展產業適用範圍等事項，將蒐集產業界意見及聽取產官學研專家意見來訂定；至於產創條例第22條特定國家或地區、產業或技術、金額等規定，亦將廣納各界意見，於子辦法訂定完備後，再公布施行產創條例第22條及第67條之3，以利企業對外投資有所依循。

減碳 經濟部

延伸閱讀

立院三讀修正產創條例 投資抵減上限拉高至20億元

立院三讀產創條例 投資抵減上限拉高至20億元

大陸監視器商在台私設據點徵才 新北檢起訴3人

經濟部最新「車輛油耗指南」暨省油車風雲榜出爐！Honda FIT名列前茅

相關新聞

中經院破天荒給出3個經濟成長預估 最悲觀下探0.16％

美國總統川普實在太不確定，中經院對2025年經濟成長率預測，首次發布了三種情境，即使在樂觀的情境下，今年全年經濟成長率不...

對等關稅談判 中經院長估川普內心理想稅率15%起跳

美國對等關稅暫緩90天，不過各國與美談判正如火如荼進行中，中經院院長連賢明認為，川普政府內心的理想稅率可能15%起跳，外...

產業支持方案規模將超880億？ 卓榮泰：仍在微調中

行政院預計下周提出880億元產業支持方案及特別條例，對於經費規模是否超過880億元，閣揆卓榮泰今天表示，希望放寬申請資格...

賴總統：政府不會犧牲任何一個行業 持續做農漁業後盾

賴清德總統18日上午前往嘉義與養殖產業業者座談，針對政府因應美國關稅政策提出相關對策，聽取業者的意見，希望讓政策對農漁業...

央行外匯局長蔡烱民化身蔡教授 談貿易逆差解方、匯率報告這時出爐

中央銀行外匯局局長蔡烱民18日化身「蔡教授」，親上火線講授「經常帳餘額與匯率之相關性」；蔡烱民表示，川普2.0採行全面加...

林佳龍感謝美議員力挺台灣 盼深化台美合作至區域夥伴

外交部長林佳龍17日晚間設宴歡迎由美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）率領的跨黨派國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。