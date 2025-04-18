《產創條例》立院今三讀 經濟部：修正三面向、九條文

鼓勵產業擴大投資及提升競爭力，立法院18日三讀通過產業創新條例（下稱產創條例）部分條文修正案。經濟部表示，本次共有三大修正面向，包括：「AI及節能減碳納入投資抵減」、「增加新創募資機會」及「避免關鍵技術外流」，共增修九條條文。

經濟部表示，近來國際經濟情勢變化快速，尤其面對人工智慧、淨零排放等趨勢，這次產創條例第10條之1擴大投資抵減適用範圍並延長施行；另為加大投資新創事業力道，調整第23條之1及第23條之2適用要件；同時，因應國際社會高度關切經濟安全議題，並保護關鍵技術，適時增修第22條及第67條之3對外投資機制。

其中，在「AI及節能減碳納入投資抵減」部分，產創條例第10條之１除保留智慧機械項目並調整智慧技術元素、現行5G系統及資安項目外，本次增列人工智慧及節能減碳項目，鼓勵產業導入人工智慧與雲端運算等數位技術，提升企業應變能力，以及加速提升產業減碳效率，並配合適用範圍擴大，申請適用金額上限由現行新台幣10億元提高至20億元，施行期間自2025年1月1日起至2029年12月31日止。

關於「增加新創募資機會」方面，經濟部指出，產創條例第23條之１將有限合夥創投事業實收出資額門檻由現行3億元調降為1.5億元，促進更多有限合夥創投事業投資新創事業，並提高第三年度起投資新創事業的金額或比率，讓資金能及早投入新創事業；另產創條例第23條之2將高風險新創事業設立年限由未滿二年放寬至未滿五年，投資金額門檻由100萬元調降為50萬元，高風險新創事業公司如屬國家重點發展產業者，個人所得減除金額由300萬元提高至500萬元，以加速引導更多資金挹注新創事業。

還有第三大面向，則是「避免關鍵技術外流」。經濟部表示，產創條例第22條修正公司從事國外投資於特定國家或地區、涉及特定產業或技術、達一定金額以上者，應事前向中央主管機關申請核准；另增訂第67條之3明定公司未申請核准實行投資者，處5萬元以上100萬元以下罰鍰等規定。

經濟部還提到，外界關心各修正條文的子辦法草擬方向，經濟部將會同財政部於六個月內完成租稅優惠條文子辦法訂定，包括第10條之１增加的AI及節能減碳項目適用範圍、第23條之１投資新創事業相關規定、第23條之2國家重點發展產業適用範圍等事項，將蒐集產業界意見及聽取產官學研專家意見來訂定；至於產創條例第22條特定國家或地區、產業或技術、金額等規定，亦將廣納各界意見，於子辦法訂定完備後，再公布施行產創條例第22條及第67條之3，以利企業對外投資有所依循。