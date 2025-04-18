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共啟 AI 智慧治理 數發部與地方政府交流實務經驗

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為加速推動智慧政府與數位轉型，數位發展部18日與新北市政府共同舉辦「114年資訊主管聯席會－地方分組會議」，以「AI智慧賦能，便民服務升級」為主軸，聚焦生成式AI於政府機關的應用實務。透過政策說明、技術交流與實作體驗，引導地方掌握AI最新發展趨勢，推進國家各級機關數位治理效能。

數發部長黃彥男指出，面對AI技術的迅速演進，數發部近年已從「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具著手，積極建構國家AI發展基礎架構，並推動AI導入各級機關日常業務，提升行政效能與服務品質。數發部去年啟動「公務人員AI技能培育計畫」，採用培訓與技術導入雙軌並進，協助公部門熟悉AI工具，提升行政效率與民眾服務體驗，展現AI技術在公共治理的實質效益。

數發部表示，此次並同步說明《公部門人工智慧應用參考手冊》重點內容，包括AI導入流程、資料治理與成效評估等架構，提供各機關推動相關計畫時，作為參考依循，以強化政策落地與執行指引。會議也邀請AI專家進行實作教學，協助地方資訊主管掌握AI於計畫提案與行政作業中的應用技巧，提升技術轉化能力。

新北市政府亦分享其在智慧治理上的應用成果，包括建置「AI資源池」與「危機預警系統」等具體作法，展現AI技術在城市治理上的實際成效。與會貴賓也參訪國家電影及視聽文化中心與刑事鑑識中心，實地了解AI於數位典藏及智慧鑑識領域的應用情境。

數發部表示，AI應用不僅提升行政效率，更能優化便民服務體驗，未來將持續透過聯席會平台，強化中央與地方之間的溝通協作，共同推動智慧政府建設，實現以民為本的數位未來。

AI 人工智慧 數發部

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