美關稅若提高至20%恐爆轉單效應 台茶商盼政府協助分散風險

美國是台灣茶葉最大出口國，面對美國實施對等關稅，我國農業部展開產業傾之旅，今到農糧署中區分署說明政策並聽取茶產業界心聲；會後茶商表示，業者希望「雞蛋不要放在同一籃子」，盼政府協助克服茶業出口非關稅障礙，擴大外銷市場。

根據我國貿易最新統計，我國茶葉出口美國2500噸至2600噸，近4年內占茶葉出口比率約26%。農糧署統計，我國茶葉外銷產值24億元，其中輸美7噸，占我國出口量約三成，在美國茶葉進口市場占比約3%，最大對手中國是12%。

因應美國實施對等關稅茶葉產業座談會的內部會議結束後，茶葉供應美國連鎖泡沫茶飲店的南投縣唐姓茶商表示，輸美茶葉關稅6.4%，美國90天暫緩對等關稅期間提高到10%，稅金由進口商負擔，能承受增加了3.6%，若拉高到20%，進口商可能改向阿根廷等茶葉零關稅國家買茶，將影響台灣茶產業。

南投縣黃姓茶商說，美國忽然暫緩實施對等關稅，茶商能出貨的趕快出，一時出不了貨的先擋下來，4月是春茶製作期也是空窗期，本月不出茶，看不出影響程度，5月再看美國關稅變化再決定下個階段怎麼走下去，未來發展沒人能預知。

台灣區製茶工業同業公會秘書張曉麗表示，或許危機就是轉機，但每一名茶商遇到的情況不同；關稅會調到多少？短期內影響程度很不明確，仍需比較之後看整體最終結果，而茶商認為「雞蛋不要擺在同一個籃內」，希望政府協助克服檢驗標準等非關稅貿易障礙，擴大外銷市場分散風險。

在場茶商統計，美國市場偏好台灣的青茶、綠茶、紅茶、烏龍茶、金萱、四季春，主要競爭對手是中國、越南、斯里蘭卡、印度。另一名茶商說，茶商利潤10%至20%，如果美國臨時關稅10%不變，五月應可正常出貨。