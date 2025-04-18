北威「川普關稅戰」論壇 剖析中美臺局勢與美債風險

北威於18日舉行「川普關稅戰，全球風暴」論壇，邀請多位政經專家就中美貿易戰、臺灣地緣政治挑戰及美國財政風險深入探討。與會貴賓包括台大財務金融系兼任教授劉憶如、文化大學社科院講座教授楊永明、外貿協會資深顧問李牮斯、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳，以及萬寶投顧董事長朱成志等。

張五岳指出，中國大陸今年更加清楚，若無民營企業支撐，將難以有效因應美中貿易戰。他進一步分析，臺灣目前正面臨三大挑戰，包括地緣政治變動、全球經貿格局重組及供應鏈再配置，未來恐持續衝擊產業發展。

在美中臺三邊互動方面，張五岳強調，拜登政府雖持續對中國展開貿易與科技戰，但未將此與台灣問題直接連結；反觀川普執政期間，則對中國與台灣雙雙加大壓力，台積電（2330）的投資布局即受到美國政策影響，使供應鏈不確定性升高。

針對近期美國公債市場劇烈波動，劉憶如分析，美國目前總負債高達36.4兆美元，光是今年到期的債務就達9.2兆美元。隨著市場利率上升至4%以上，政府利息支出已成為僅次於社會福利的第二大預算項目，未來若美元霸權地位持續動搖，將進一步加劇美國舉債與財政壓力，引發國際市場高度關注。

論壇為與會者提供對全球政經未來走向提供多元視角。