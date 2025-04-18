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林佳龍感謝美議員力挺台灣 盼深化台美合作至區域夥伴

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照

外交部長林佳龍17日晚間設宴歡迎由美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）率領的跨黨派國會訪問團，感謝與會議員長期為台灣發聲、美國國會對台灣不分黨派的堅定支持，也期待台美將持續深化經濟、安全與科技等多元領域的合作，並拓展至菲律賓等第三國，攜手共創區域和平與繁榮。

林佳龍指出，此次來訪的三位參議員都是台灣的堅定支持者。瑞克茲去年提出《支撐法案》（BOLSTER Act），鼓勵歐洲國家與美國共同強化台灣安全，並反制中共對聯合國大會第2758號決議的錯誤詮釋，是近年來美國國會推動美歐攜手支持台灣最全面的法案。林佳龍也提到，昆斯（Chris Coons）參議員在今年提出《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討對台交往準則，至少每五年向國會提交相關報告；而巴德（Ted Budd）參議員則多次連署友台議案，包括支持解決台美雙重課稅等議題。

林佳龍表示，他在宴會中衷心感謝三位參議員持續為台灣發聲，並強調美國國會的跨黨派支持，是深化台美關係至關重要。面對中國近年透過大規模軍演、法律戰及灰色地帶侵略等手段，企圖單方面破壞台海和平穩定，林佳龍說，台灣將持續強化自我防衛能力，提升國防預算至GDP的3%以上，並希望與美國合作提升不對稱作戰能力。

林佳龍進一步指出，近期台灣和美國在科技與能源領域深化合作關係，包括台積電（2330）擴大投資美國，以及中油與阿拉斯加州天然氣開發公司簽署合作意向書，都展現台灣願與美國建立互利共榮夥伴關係的期待。林佳龍也希望，雙方能以「台美聯合艦隊」模式，促進雙方產業鏈融合，強化台美兩國經濟實力與國家安全。

林佳龍最後表示，盼以台美成功的合作的模式為基礎，進一步拓展到菲律賓等第一島鏈國家，促進理念相近國家緊密合作，讓堅守民主自由的夥伴相互支持，共同推動區域的和平與繁榮。

林佳龍 美國 菲律賓

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