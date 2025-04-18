美國對等關稅衝擊毛豆出口 業者：目前訂單仍正常

美國總統川普祭出對等關稅，衝擊台灣毛豆出口。農糧署副署長陳啓榮表示，美國課稅後對業者每公斤約增加0.17美元成本。業者則表示，目前訂單不受影響，僅航運些微延遲。

農業部為協助農業因應美國對等關稅，推動「我國出口供應鏈支持方案」，從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場三面向六項措施著手，今天農糧署也在高雄圓山大飯店舉辦「因應美國實施對等關稅毛豆產業座談會」，農糧署副署長陳啓榮出席與台灣區冷凍蔬果工業同業公會、毛豆業者及農民代表座談，說明方案內容，並了解產業現況及交換意見。

陳啓榮會前接受媒體聯訪表示，台灣毛豆113年總外銷量3萬2654公噸，每年創造新台幣約23億元外匯收入，南部作為毛豆生產重鎮，生產面積屏東約占54%、高雄占20%。以外銷來講，台灣毛豆出口主要以日本、美國為大宗，其中銷往日本的2萬3719公噸，占總外銷量73%；美國6231公噸，占19%。

陳啓榮進一步說明，目前台灣毛豆外銷美國主要競爭對手為中國，中國毛豆約占美國進口量7成，台灣約佔10～15%，但台灣毛豆具有品質優良優勢，面對對等關稅衝擊，中國毛豆受影響幅度明顯較大，台灣也會努力搶占美國毛豆市場，並鞏固日本市場。

他指出，三面向包括金融支持、提升產業競爭力、開拓內外銷多元市場，金融支持將提供貸款利息補貼；提升產業競爭力則是在產製銷售，以及業者最需要的冷鏈加工設備，農業部都會提供補助跟支持；開拓市場方面則在新興外銷市場或是輔導新興作物，國內也會協助行銷。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓說，目前外銷美國訂單和付款尚未因對等關稅受到影響，航運方面則因聽說中國有些廠商無法出貨，導致行經中國的部分航運有取消情形，其餘的則僅些許延遲，但整體還算正常。

陳啓榮也提到，美國課徵對等關稅後，對台灣毛豆業者而言，每公斤約會增加0.17美元（約新台幣5.53元）成本，平均售價則會來到每公斤2.18美元（約新台幣70.9元），經評估每年約會增加新台幣2900多萬元成本，政府也會大力協助業者因應。

陳啓榮說，農業部已規劃應對措施，將協助具毛豆出口美國實績的業者及農民，強化冷鏈體系與精進產銷、採後處理設施，提升經營效能及到貨品質，且持續輔導取得國際認驗證，開拓其他國際市場，多元方案齊發。

農糧署說明，台灣毛豆種植面積8338公頃，總產量7萬7258公噸，產值約29.8億元，內外銷比4比6，主要外銷品種為高雄9號，占外銷種植面積79%以上。