賴總統：政府不會犧牲任何一個行業 持續做農漁業後盾

賴清德總統18日上午前往嘉義與養殖產業業者座談，針對政府因應美國關稅政策提出相關對策，聽取業者的意見，希望讓政策對農漁業更有保障。並且強調，政府不會為了談判，犧牲任何一個行業，農漁業是各行各業的起家厝，政府一定會持續做農漁業的後盾，相信只要團結打拚，臺灣一定會更強、更勇、更好。

賴總統致詞時，首先感謝養殖產業業者們放下手邊工作參與今日座談。並指出，川普總統在臺灣時間4月3日凌晨宣布對全世界的對等關稅政策後，行政院即在4日下午召集各部會舉辦記者會，宣布「9大面向、20項措施，總經費880億元」的產業支持計畫，照顧受影響的產業，其中針對農漁業方面也有3大面向、6大措施、180億元的經費，用來照顧及支持大家。

賴總統說，他在4月5日及6日下午，分別接見ICT產業及中小型企業代表，聽取他們的意見，並在4月6日以錄影方式向國人說明政府將以五大策略因應美國的對等關稅政策。第一、籌組談判小組爭取降低關稅；第二、落實產業支持計畫；第三、提出中長期經濟發展計劃；第四、「立足臺灣、布局全球」的同時，加強對美國的投資，讓臺灣產品有機會行銷全世界；第五、他會與行政院卓榮泰院長及相關部會，造訪臺灣各地，聽取各產業意見。他也請大家在稍後座談時，可以針對政府所提出的對美談判策略給予意見，讓農漁業更有保障。

賴總統強調，「三百六十行、行行出狀元」，政府不會為了談判，犧牲農漁業，每個行業都很重要，犧牲任何一個行業就會影響社會一部分的人。對政府來說，各行各業都很重要，農業、漁業是各行各業的起家厝，一定要優先照顧。

賴總統提到，最近農業部水產試驗所成功培育世界第一批土魠魚人工種魚，土魠魚是很有經濟價值的魚類，過去要到澎湖外海捕抓，現在可以自己養殖，未來順利的話，包括虱目魚、臺灣鯛、鱸魚、龍膽石斑，土魠魚等，對歐美國家都是很好的魚類產品。

最後，賴總統再次強調，政府做農漁業後盾的決心不會改變，會繼續支持農漁業，相信只要大家團結，一定可以度過難關。就像過去在COVID-19期間，在大家的努力及政府支持下，臺灣鯛占美國市場由六成成長至八成。期盼大家不因眼前的困難就喪志，「要將困難、挑戰當作機會，讓我們更強、更勇、更好」，「我們大家一起打拚」。