關稅戰渾沌不明 中經院提 GDP 三情境、最悲觀只剩0.16%

美國總統川普關稅戰攪得全球翻天覆地，景氣陷入渾沌不明。中華經濟研究院18日發布最新經濟預測，推演「三情境」。中經院院長連賢明指出，最樂觀情況以基準關稅10%設算，今年GDP仍無法「保3」，下修至2.85%；情境二的關稅設定為15%~20%，GDP下修至1.66%，是比較中性的看法；最悲觀的預估則是對等關稅持續非常久，造成消費信心失落，且國際主要經濟體多呈現衰退，這就可能導致我國今年GDP僅剩0.16%，台灣只能勉強維持正成長。

連賢明指出，中經院預估較有可能會落在樂觀跟一般中間，發生悲觀機率約10%~20%，相對比較低。且這波對等關稅戰，最令人擔心的是不知道會持續多久，以及消費信心的失落。

連賢明還提到，川普關稅戰開打除了將造成全球貿易量萎縮外，對全球景氣最大的影響是來自「不確定性」，究竟最後台灣會被課徵多少關稅？其他競爭國的關稅又是多少？還有關稅戰會持續多久？廠商普遍無法確定到底未來發展會是如何，整個產業大家都在觀望，先前美對台課32%關稅，出現停單，之後川普宣布對等關稅暫緩90天，則又湧入急單，「影響真的很複雜，下半年度恐怕又會有另外的影響」。

中經院經濟展望中心主任彭素玲指出，因川普總統關稅計畫的時程與課徵內容調整，預估上半年或因急單、轉單效益，台灣商品出口上半年仍可維持成長，但下半年恐怕會有所限縮，至於縮減幅度仍視主要競爭對手的關稅與非關稅貿易障礙而定。

此外，中經院也提出四大不確定因素，包括：川普2.0關稅與MAGA（讓美國再次偉大）相關的各項政策變革；主要經濟體之財金貨幣政策走向；中國大陸經濟成長走勢及兩岸關係動向，以及國內投資支出與廠商對未來信心展望。

同時，連賢明也示警，現在要格外注意消費者信心是否受到影響，一旦消費信心遭遇衝擊，對於接下來的投資、景氣都會產生連鎖效應，「說不定到下半年度就會有很大轉折，大家務必戰戰兢兢」。

中經院今年1月經濟預測的預估值，臺灣經濟成長率約3.22%，成長模式呈現「內外皆溫」，通膨率CPI年增率約為1.93%。18日提出的最新估測值，台灣經濟成長率下修到2.85%~1.66%，CPI成長率預估為2.08%~1.99%，成長模式呈現「內外持平，內需與外貿相對均衡成長情勢」。