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業務費遭砍5成 NCC估運作到9月盼爭取增加預算

中央社／ 台北18日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照

NCC今年業務費遭刪減5成，4月恐面臨經費不足被迫暫停運作。NCC主秘黃文哲今天表示，已與房東郵政協會協商確認今年底前可暫時緩繳租金，換言之，目前NCC可維持運作到9月，但畢竟這並非一個正常機關該有的做法，希望爭取增加今年預算因應。

國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲今天接受自由時報「官我什麼事」訪問。外界關注NCC業務費被刪減5成，是否可能只能運作到4月底。

黃文哲指出，業務費本來編列7000多萬元，但遭到刪減5成，並凍結1成，計算下來本來只能到今年4月底，為了解決困境，已與房東郵政協會協商2000多萬元租金，確定今年底前先暫時緩繳租金，換言之，NCC可以維持運作到9月。

黃文哲進一步說，另外還有電信費、水費等費用，不知道能否也緩繳，「畢竟不是一個正常機關該有的做法」。如果沒有經費，面臨斷水斷電問題，真的非常傷腦筋，電腦系統與射頻器材進口等系統也會受到影響。

黃文哲指出，就算業務費1成經費可解凍，可能也是讓NCC多運作1個月而已。因此，NCC也提出增加預算的需求，希望立法院了解業務狀況，把經費補回來。

NCC組織法去年修正後，NCC委員人數目前不足，無法審議今年上半年台視、中視、華視、公視、中廣與警廣等37家廣電事業執照到期的案件，外界關注如何避免頻道後續無法繼續播出。

黃文哲指出，此事不可歸責於頻道業者，因此也先做相關頻道換照審查，也請平台業者幫忙維持現狀，讓頻道可以繼續播出。

至於無線電視台執照到期問題，黃文哲表示，屆時也可能由NCC出面協調系統台，讓無線電視台維持播放，同時NCC會與數發部協商電視台執照到期後，頻率持續發送的法律問題，但相關做法是否可行，仍要由委員諮議會議討論決議。

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案750元，引發「750之亂」，NCC日前已宣布停徵。

黃文哲指出，目前已沒收取750元，法令送到立法院後，後續也不予備查，法律面大概就失效，後續也請NCC北區監理處逐一聯絡已經繳費者，啟動退費程序，目前程序都算完善。

NCC 數發部

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