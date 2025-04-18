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美國投資級債逾5%高殖利率護體 市場資金瘋

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期的市場震盪，債券資產的防禦功能成為資金避風港，法人指出，美國經濟景氣走勢溫和，企業財務體質穩健，加上這波降息趨勢帶來的資金需求湧入，推動美國投資級債信用利差呈現收斂態勢，且從殖利率的角度分析，目前美國投資級債的殖利率已來到歷史高位的逾5%，代表現在進場持有美國投資級債，與過去相比擁有更高的投資價值。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人張世民指出，比較成熟國家債券殖利率，以美國投資級公司債的5.17%最高，其次為全球投資級公司債的4.64%、美國政府債的4.14%，由於投資級企業債往往為較優質且評等較高的大型企業，在市場震盪時能保護資產避免大幅震盪。

此外，張世民說明，看好美國投資級債財務健全，債務年增率持續位於低檔，過去兩個季度總債務比持平在2.62倍附近，而淨債務比例則是持續下滑，加上川普減稅、放寬監管政策，都有助於企業擴大發展並提升獲利，因此目前信評機構對未來企業的評等或展望大多仍維持相對樂觀的態度。

雖然短線美國投資等級債也可能隨著風險性資產波動，但張世民認為，美國投等債長期仍可受惠於穩健基本面，搭配目前較高的殖利率可望為資產形成保護作用，根據過去經驗，在高殖利率水準進場投資並長期持有，更具有長期投資價值。

美國經濟 高殖利率

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