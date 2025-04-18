快訊

整理包／大阪萬博現金無用！半年展期必看亮點、購票方式、特殊規定 完整攻略一次看 

梵蒂岡的傳教戰略？中國與教廷「秘密會議」

北檢外非法集會 警證實：朱立倫、謝龍介、楊智伃將被法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

美國關稅對產業嚴重衝擊 台南業者籲政府明確政策支持

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
美國關稅對產業嚴重衝擊，台南業者籲政府明確政策支持。圖／台南市政府經發局提供
美國關稅對產業嚴重衝擊，台南業者籲政府明確政策支持。圖／台南市政府經發局提供

美國政府新出的關稅政策對產業造成嚴重衝擊，台南市政府經發局長張婷媛表示，市長黃偉哲已成立因應小組，針對中小暨微型企業成立服務團，協助產業轉型與申請各項補助，對於設籍台南業者，也提供國內外參展補助，協助擴展美國以外的市場。

立法院財委會昨天召開因應對策，召委賴惠員表示，新營產業園區是台南溪北最重要的金脈，召集金管會、財政部、經濟部與八大公股行庫，說明政策優惠與補助，共同協助傳統產業與中小微型企業。

經發局副局長蕭富仁表示，市府已在溪北與溪南各設立一個專案辦公室，協助廠商撰寫計畫與申請補助。對於數位轉型、地方產業創新，市府也有額外輔導計畫可申請。對於國內參展或海外拓展經貿，對於設籍台南的業者也有獎勵。經發局也希望中央能在台南增設窗口，擴大對台南廠商的協助。

新營產業園區廠商協進會表示，政府應該鼓勵出口，簡便報關程序，嘉惠保稅區以外的廠商。財政部關務署回應，如果業者在安平港報關有困難，可直接聯絡嘉南分關，單一窗口服務台南廠商。國庫署署長陳柏誠表示，政府會雨天撐傘，並向現場八大公股行庫代表呼籲放寬貸款門檻，不要僅以當下訂單來判斷，應該視長期發展提供適當額度。

柳營科技環保園區廠商協進會提問表示，目前美國限制進口中國商品，可能出現對台廠的轉單效應，但中小企業若要接單就要擴大投資，需要政府有明確政策支持。經發局蕭副局長回應稱，黃偉哲市長已宣布使用第二預備金支持業者，市府會與中央合作，積極協助廠商申請轉型補助與優惠貸款。經濟部中企署也說明會擴大通路發展，協助業者商品進入國外實體通路。

美國關稅對產業嚴重衝擊，台南業者籲政府明確政策支持。圖／台南市政府經發局提供
美國關稅對產業嚴重衝擊，台南業者籲政府明確政策支持。圖／台南市政府經發局提供

公股行庫 經濟部 美國

延伸閱讀

總預算凍刪 台南爭取路平補助3.5億恐生變「最壞打算無法執行」

台南推ATM提款要露全臉 律師警告：警察、行員可能官司纏身

台南經發局長張婷媛上任 市長黃偉哲勉推動產業向上

台南小內閣注新血 經發局新任局長張婷媛宣誓就職

相關新聞

中經院破天荒給出3個經濟成長預估 最悲觀下探0.16％

美國總統川普實在太不確定，中經院對2025年經濟成長率預測，首次發布了三種情境，即使在樂觀的情境下，今年全年經濟成長率不...

產業支持方案規模將超880億？ 卓榮泰：仍在微調中

行政院預計下周提出880億元產業支持方案及特別條例，對於經費規模是否超過880億元，閣揆卓榮泰今天表示，希望放寬申請資格...

美國關稅對產業嚴重衝擊 台南業者籲政府明確政策支持

美國政府新出的關稅政策對產業造成嚴重衝擊，台南市政府經發局長張婷媛表示，市長黃偉哲已成立因應小組，針對中小暨微型企業成立...

台灣周休二日走過十年 工時縮過勞未降關鍵在「它」

最近勞團強烈要求增加國定假日，甚至打算絕食爭取到底，其中主要佐證之一就是台灣2023年受僱員工平均工時達2020小時，在主要國家中排名全球第五。即使台灣已在2016年縮短法定工時為每周40小時，進入周休二日，但為何排名多年未變？今年實施周休二日進入第十年，台灣還是過勞之島嗎？

美對等關稅議題 業界喊…談判團隊納產業代表

全國工業總會理事長潘俊榮昨（17）日表示，針對美國對等關稅議題，政府將組團去和美國談判，相信陣容一定很堅強，但他認為美國...

陳其邁建議央行調降存準率寬鬆資金 央行回應了

高雄市長陳其邁日前建議，因應美國關稅戰，央行應調降存款準備率，央行17日回應表示，銀行對定存單都是足額申購，市場利率也相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。