美國關稅對產業嚴重衝擊 台南業者籲政府明確政策支持

美國政府新出的關稅政策對產業造成嚴重衝擊，台南市政府經發局長張婷媛表示，市長黃偉哲已成立因應小組，針對中小暨微型企業成立服務團，協助產業轉型與申請各項補助，對於設籍台南業者，也提供國內外參展補助，協助擴展美國以外的市場。

立法院財委會昨天召開因應對策，召委賴惠員表示，新營產業園區是台南溪北最重要的金脈，召集金管會、財政部、經濟部與八大公股行庫，說明政策優惠與補助，共同協助傳統產業與中小微型企業。

經發局副局長蕭富仁表示，市府已在溪北與溪南各設立一個專案辦公室，協助廠商撰寫計畫與申請補助。對於數位轉型、地方產業創新，市府也有額外輔導計畫可申請。對於國內參展或海外拓展經貿，對於設籍台南的業者也有獎勵。經發局也希望中央能在台南增設窗口，擴大對台南廠商的協助。

新營產業園區廠商協進會表示，政府應該鼓勵出口，簡便報關程序，嘉惠保稅區以外的廠商。財政部關務署回應，如果業者在安平港報關有困難，可直接聯絡嘉南分關，單一窗口服務台南廠商。國庫署署長陳柏誠表示，政府會雨天撐傘，並向現場八大公股行庫代表呼籲放寬貸款門檻，不要僅以當下訂單來判斷，應該視長期發展提供適當額度。