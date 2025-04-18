中經院破天荒給出3個經濟成長預估 最悲觀下探0.16％

美國總統川普實在太不確定，中經院對2025年經濟成長率預測，首次發布了三種情境，即使在樂觀的情境下，今年全年經濟成長率不保三，下修至2.85％，中性情境則是1.66％，最悲觀情境下，今年台灣經濟成長率恐怕趨零，只有0.16％。中經院院長連賢明表示，在此三種情境設定裡，中經院預估偏向介於樂觀與中性情境之間，悲觀情境發生的機會在2成以下。

連賢明指出，比較樂觀的情境設定是台灣的對等關稅與主要競爭國家差不多，且全球經濟維持正常、穩定的狀況，2025年經濟成長率從前次預測的3.12％下修至2.85％。

連賢明表示，中經院預期的關稅約10％，但若拉高至15％至20％，將對經濟成長產生衝擊，屬於中性的情境預測，全年經濟成長會降至1.6％。最悲觀的設定則是關稅戰持續非常久，導致消費信心失落，美國及主要經濟體陷入經濟衰退，則台灣的經濟預期只能維持微幅正成長。

在三個情境設定中，連賢明認為，比較可能的情況是在樂觀與一般之間，即2025年經濟成長率維持在2.85％至1.66％之間的機會較大，陷入趨近於零成長的悲觀情境，概率約1、2成，機會比較低。

連賢明認為，現在最大的問題是不確定性，廠商面臨相當高的不確定性，現在對等關稅暫停90天實施，湧入相當多的急單，希望在90天內交單，但下半年可能又會出現另外一種情境，這是中經院依據不同情境做出不同經濟成長率預估的原因。