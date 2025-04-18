國民黨拋出要倒閣 卓揆：沒有任何的評論
國民黨17日赴北檢外陳抗，台北市長蔣萬安更拋出要倒閣，對此，行政院長卓榮泰18日回應，縱然是一件對的事情，也要由對的人、在適當的時機來談起，那才有可能。「對於倒閣，就憲法上而言，行政院是被動的，我沒有任何的評論」。
卓榮泰18日赴立法院施政報告及備詢時被問及有關國民黨提出要倒閣的議題，卓榮泰表示，縱然是一件對的事情，也要由對的人、在適當的時機來談起，那才有可能。至於倒閣這件事，他已經講過數次，或許當時其他的政黨胸有成竹、自信滿滿，所以也不予理會，但發展到今天，人民是否同意，是一個重要的議題。至於倒閣，就憲法上而言，行政院是被動的，他沒有任何的評論。
卓榮泰也說，不過他倒希望國人應該知道，人民依照憲法行使選舉、罷免、複決、創制的參政權必須合法，檢警調單位執行公權力必須依法行政，而人民有表達意見的自由，但是在陳抗、集會、遊行的時候必須守法，中華民國台灣到底是一個法治的國家。
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