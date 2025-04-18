卓揆：880億元產業支持方案 有望擴大對象、資格放寬

為因應美國對等關稅，行政院提出880億產業支持方案，對於金額上是否有機會提高，行政院長卓榮泰18日說明，先前提到的內容微調，應該是指在申請的資格上能夠放寬，適用的對象上能夠放大，而且有一些產業界的意見，原來這個支持方案的880億的基本架構不變，只會做內容上的一些微調而已。

卓榮泰18日率行政團隊赴立法院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時提到，針對880億產業支持方案是否有望金額提高，卓榮泰表示，針對國際經濟的情勢、貿易秩序的重整，行政院針對產業的支持，所提出的880億的支持方案，「經過我們數次跟產業界的溝通、了解，蒐羅了很多的意見」。

卓榮泰強調，希望能夠再就內容上有所微調，也就是說希望在申請的資格上能夠放寬，適用的對象上能夠放大，「而且有一些產業界的意見，我們也可能必須考量納入」，所以在下周正式提出之前，目前還在審慎的研議中。不過可以向大家報告的是，原來這個支持方案的880億的基本架構不變，只會做內容上的一些微調而已。