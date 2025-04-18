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台灣去年貿易總值居全球第18 較2023年進步1名

中央社／ 台北18日電

財政部引述世界貿易組織最新統計指出，2024年台灣出口值達4750億美元，在全世界居第16，名次與2023年表現持平、是2001年有統計以來第3高；若將出、進口合併觀察，台灣2024年貿易總值約8694億美元，位列第18，較2023年前進1名。

2024年隨通膨壓力緩解，主要經濟體啟動降息循環，加上人工智慧（AI）商機蓬勃發展，各國貿易動能普遍回升。財政部統計處引述世界貿易組織（WTO）最新公布數據指出，2024年全球出口總值24.4兆美元，較2023年增加2.3%，以中國出口近3.6兆美元居首，占全球比重14.6%，美國出口約2.06兆美元、占8.5%居次，德國出口近1.7兆美元、占6.9%排第3。

檢視亞洲鄰近國家或經濟體，財政部統計處指出，2024年日本出口值7070億美元，排名全球第5；南韓出口值6836億美元，居第6；香港出口6455億美元，位列第8；新加坡出口5057億美元，居第15名。

財政部統計處進一步表示，台灣2024年出口值達4750億美元，排名第16，與前一年度持平，名次創2001年有統計以來第3高。

此外，財政部統計處指出，2024年全球進口總值24.7兆美元、年增1.9%，前5大進口國為美國、中國、德國、英國及荷蘭；亞鄰的日本排名第7，香港、南韓分列第8、第11，新加坡則居第17。

財政部統計處表示，2024年台灣進口3944億美元，占全球比重1.6%，居第18名，較前一年度前進3名。

若將出、進口合併檢視，據統計，2024年全世界貿易總值超過49兆美元，以中國居首、美國排名第2、德國位列第3；台灣方面，以貿易總值約8694億美元排名第18名，較2023年前進1名。

此外，觀察主要經濟體出口值的全球占比變化，財政部統計處指出，2024年與2023年比較，中國占比上升0.5個百分點，在前5名中升幅最大；同時，南韓及香港出口占比均上升0.2個百分點，台灣、新加坡及美國各上升0.1個百分點，德國、日本則分別下降0.2、0.1個百分點。

財政部統計處表示，若將2024年與2014年比較，德國、日本出口值占全球比重，分別下降1、0.7個百分點，南韓、香港及新加坡降幅介於0.1至0.2個百分點之間，美國則持平，中國占比擴增2.3個百分點最為顯著，台灣增加0.2個百分點，表現亦比多數亞鄰主要經濟體好。

出口值 財政部

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