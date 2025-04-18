快訊

MLB／再幾個月…大谷翔平重返投手丘 總教練給出時間表

蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

雄檢也動起來了！ 「高雄雙罷劫」總部遭檢調搜索

關稅預期心理發酵 美國3月零售銷售現短期搶購

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國3月零售銷售月增1.4%，為2023年1月以來最大單月增幅，且年增4.6%，也超出市場預期，另外13個零售類別中有11個類別成長，其中，汽油銷售及家具分別衰退2.5%及0.7%是唯二銷售衰退行業。

國內法人機構表示，在細項表現方面，汽車零件銷售月增長5.3%、年增率達8.8%，為2021年4月以來最佳表現。另外，建材園藝用品銷售增長3.3%，以及體育用品及書籍類別增長2.4%，顯示出消費者對相關產品售價大漲預期出現的搶購潮。至於家具及家居用品銷售出現下滑情況，主要反映消費者在某些非必需品類支出將縮手。

值得注意的是，這次汽車銷售激增5.3%，主要受到即將實施進口車關稅影響，即從3月26日美國總統川普宣布對進口汽車及零件加徵關稅後，消費者為避免價格上漲，提前購車所導致汽車銷售動能出現短暫上升情況。

展望未來，Cosco及Sam's Club客流量在3月下旬年增長9.7%，反映消費者為應對即將上漲物價，選擇在這類提供大宗商品和自有品牌商店進行囤貨，尤其現今美國對中國大陸部分產品課徵高達245%進口關稅擴及部分品項，包含醫療用品注射器與針頭的245%，玩具類毛絨玩具、拼圖的145%，以及衣物與紡織品的168.5%，也代表未來零售銷售動能要延續高增長機率偏低。

消費 美國 關稅

延伸閱讀

「我可能不想再加了」川普鬆口關稅！網看傻：自己幫中國找台階？

黃金因獲利了結下跌 油價續強周線收漲

原來是新聞／千萬別抬頭！賴挨轟對川普關稅反應落拍 網路關鍵字給答案

美元因賣壓稍歇轉強 歐元在歐洲央行降息後走低

相關新聞

中經院破天荒給出3個經濟成長預估 最悲觀下探0.16％

美國總統川普實在太不確定，中經院對2025年經濟成長率預測，首次發布了三種情境，即使在樂觀的情境下，今年全年經濟成長率不...

產業支持方案規模將超880億？ 卓榮泰：仍在微調中

行政院預計下周提出880億元產業支持方案及特別條例，對於經費規模是否超過880億元，閣揆卓榮泰今天表示，希望放寬申請資格...

台灣周休二日走過十年 工時縮過勞未降關鍵在「它」

最近勞團強烈要求增加國定假日，甚至打算絕食爭取到底，其中主要佐證之一就是台灣2023年受僱員工平均工時達2020小時，在主要國家中排名全球第五。即使台灣已在2016年縮短法定工時為每周40小時，進入周休二日，但為何排名多年未變？今年實施周休二日進入第十年，台灣還是過勞之島嗎？

美對等關稅議題 業界喊…談判團隊納產業代表

全國工業總會理事長潘俊榮昨（17）日表示，針對美國對等關稅議題，政府將組團去和美國談判，相信陣容一定很堅強，但他認為美國...

陳其邁建議央行調降存準率寬鬆資金 央行回應了

高雄市長陳其邁日前建議，因應美國關稅戰，央行應調降存款準備率，央行17日回應表示，銀行對定存單都是足額申購，市場利率也相...

對等關稅衝擊降存準率？央行：流動性充裕尚不需要

美國總統川普宣布對等關稅政策，雖然暫緩90天，企業仍嚴陣以待，行政院為此展開產業傾聽之旅，會中有人建議央行調降存準率，釋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。