關稅預期心理發酵 美國3月零售銷售現短期搶購

美國3月零售銷售月增1.4%，為2023年1月以來最大單月增幅，且年增4.6%，也超出市場預期，另外13個零售類別中有11個類別成長，其中，汽油銷售及家具分別衰退2.5%及0.7%是唯二銷售衰退行業。

國內法人機構表示，在細項表現方面，汽車零件銷售月增長5.3%、年增率達8.8%，為2021年4月以來最佳表現。另外，建材園藝用品銷售增長3.3%，以及體育用品及書籍類別增長2.4%，顯示出消費者對相關產品售價大漲預期出現的搶購潮。至於家具及家居用品銷售出現下滑情況，主要反映消費者在某些非必需品類支出將縮手。

值得注意的是，這次汽車銷售激增5.3%，主要受到即將實施進口車關稅影響，即從3月26日美國總統川普宣布對進口汽車及零件加徵關稅後，消費者為避免價格上漲，提前購車所導致汽車銷售動能出現短暫上升情況。

展望未來，Cosco及Sam's Club客流量在3月下旬年增長9.7%，反映消費者為應對即將上漲物價，選擇在這類提供大宗商品和自有品牌商店進行囤貨，尤其現今美國對中國大陸部分產品課徵高達245%進口關稅擴及部分品項，包含醫療用品注射器與針頭的245%，玩具類毛絨玩具、拼圖的145%，以及衣物與紡織品的168.5%，也代表未來零售銷售動能要延續高增長機率偏低。