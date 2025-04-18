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產業支持方案規模將超880億？ 卓榮泰：仍在微調中

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院預計下周提出880億元產業支持方案及特別條例，卓榮泰表示，相關方案仍在審慎研議中，不過880億元的基本架構不變，只會微調內容。記者曾學仁／攝影
行政院預計下周提出880億元產業支持方案及特別條例，卓榮泰表示，相關方案仍在審慎研議中，不過880億元的基本架構不變，只會微調內容。記者曾學仁／攝影

行政院預計下周提出880億元產業支持方案及特別條例，對於經費規模是否超過880億元，閣揆卓榮泰今天表示，希望放寬申請資格、擴大適用對象，並且納入產業界意見。他強調，相關方案仍在審慎研議中，不過880億元的基本架構不變，只會微調內容。

因應美國總統川普「對等關稅」政策，行政院長卓榮泰昨日表示，為廣納各界意見，產業支持方案申請辦法將延至21日公布，也會在24日行政院會提出特別條例，屆時規模可能超過新台幣880億元，以因應產業衝擊。

對於支持方案的規模、金額增加到多少？卓榮泰今天表示，針對國際經濟情勢、貿易秩序的重整，行政院提出的880億元支持方案，經過數次跟產業界的溝通了解，搜羅很多意見，希望能就內容做微調，主要是申請資格能放寬、適用對象放大，同時有些業界意見必須考量納入。

卓榮泰強調，相關方案在下周正式提出前，仍在審慎研議中，不過880億元的基本架構不變，只會做內容的微調。

根據行政院原先規劃，針對製造業和農業推出6大面向、20項措施，包括金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠以及安定就業。農業方面3大面向，包括提供金融支持，提升產業競爭力、開拓多元市場等。

其中財政部預計編列140億元投入貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等措施；經濟部預計投入410億元，因應外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助以及爭取海外訂單等措施。勞動部針對就業將投入150億元。另一方面，農業部針對農業貸款利率加碼、外銷冷練體系等方案，預計投入180億元。

卓榮泰 行政院 關稅

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