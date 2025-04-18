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美對等關稅議題 業界喊…談判團隊納產業代表

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

全國工業總會理事長潘俊榮昨（17）日表示，針對美國對等關稅議題，政府將組團去和美國談判，相信陣容一定很堅強，但他認為美國總統川普是商人，應該找商人去談，工總有許多優秀的談判人才，建議政府透過產官學合作，讓台灣談判團隊陣容更強大。

工總昨日舉行第13屆第二次會員代表大會，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝皆出席。卓揆在致詞時回應潘俊榮，行政院現在要組的談判團隊，人選一定是最高機密，不可以公開名單，但他一定會私下向工總請教。

潘俊榮致詞時表示，卓榮泰說自己在美國揭曉關稅稅率的第一時間「差點昏倒」，「我們企業界是嚇倒」，在這種緊急狀況下，卓揆已組隊要去和美國談判，相信陣容一定很堅強。但他強調，此時正是產官學界綁在一起的時候，尤其工總有許多優秀的談判人才。

潘俊榮說，川普是商人，應該找一些商人去談判，例如工總副理事長秦榮華，身為敏實集團創辦人，過去和共產黨有很多談判經驗，相信和美國人談判也沒問題；另外監事會召集人、聯華集團副董事長苗豐盛，曾長居美國25年以上，對美國人心態、文化相當了解；自哈佛經濟系學成歸國的東和鋼鐵董事長、工總副理事長侯傑騰，都是非常優秀的人才，他特別推薦給政府參考。

潘俊榮提到，面對川普政策一變再變，台灣「不要被美國牽著走」，「在座每個人都在同一條船上，要全力支持政府。」

川普 美國 董事長

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