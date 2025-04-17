啟動 AI 顯示新視界 默克攜光電材料智慧與跨域整合實力亮相

美國總統川普的對等關稅政策打亂全球經濟，默克電子科技事業體全球光電科技事業執行副總裁 Damien Tuleu今（17）日表示，默克全球布局完整，得視如何面對持續變的關稅做因應調整。

Damien Tuleu出席Touch Taiwan 2025系列展，並於「智慧顯示應用趨勢國際論壇」發表專題演講，分享對產業未來的洞見。默克光電科技事業液晶暨圖型化材料全球研發長周光廷，則是在「先進顯示技術及應用論壇」深入解析顯示技術演進趨勢與關鍵材料創新。

Damien Tuleu今天受訪時表示，默克很謹慎看待關稅這件事，並保持很好的彈性與韌性，但很難主動出擊，希望在被動過程卻又保有主動的能量。他說，默克在全世界布局完整，是非常在地化的全球公司，就像在台灣提供的材料，也是在地生產。

至於顯示器產業是否受到衝擊，默克集團電子科技事業體台灣光電科技總經理張家曄指出，如果關稅造成通膨嚴重，總體購買力一定會受影響，但這取決於川普的態度。由於川普暫緩90天實施關稅，第2季大家應會提前擴大生產力道，90天以後狀況如何，目前未可知。

張家曄就產品別分析影響指出，電視產業的整機組裝廠不散在中國、越南、墨西哥等處，估計影響不太大；但集中在亞洲生產的IT產品，研判受到的影響可能較大。他說，若整體經濟不好，所有產業都將受到波及。

全球領先的科學與科技公司默克，今年在Touch Taiwan首度以整合升級後的光電科技事業體全新亮相，以「掌握光的變革力量 – We Materialize Light」為主題，聚焦三大核心領域 – 顯示器材料、光學科技，以及量測與檢測的領先技術。默克也特別規劃互動體驗專區，透過遊戲方式生動詮釋三大技術領域的應用突破，展示前瞻材料結合AI人工智慧，如何驅動智慧顯示與先進製造的升級，呼應未來科技與生活型態的多元轉變。