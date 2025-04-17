對等關稅引爆美中貿易戰2.0 達永莊文欽：新南向台商回流了

達永開發機構創辦人暨董事長莊文欽今（17）日表示，這波關稅戰雖讓部分企業買方轉趨觀望，但同時也出現新南向台商回流了，加上很多企業客戶仍依照原訂計劃持續購入商辦、廠辦，對後續商辦、廠辦市場需求依舊有信心。

莊文欽指出，美中貿易戰1.0後，引發台商回流設廠，進一步造就高科技業對內投資擴大，商用市場發展蓬勃；當前美國啟動關稅戰，算是美中貿易戰2.0，預期後續也將產生台商回流投資，尤其是新南向台商，目前已看到新南向台商洽談商用不動產購置，也有中國大陸回台企業在尋覓適合的廠辦、商辦標的。

他認為，長期來看，因為台商在製造業的競爭力相當強，面對國際局勢變化反應很快，不論美中貿易戰1.0或2.0，對台灣不動產投資都相當加分。

莊永欽分析，雖然美國啟動關稅戰，引起部分企業設廠、擴廠計劃轉趨保守、觀望，認為這部分買方可能7月後、全球關稅定案後會重啟廠辦、商辦購置計畫；不過，美國關稅戰的目的是希望製造業回流，但他觀察，這些企業到美國設廠是基於分散風險、買保險的考量，而非將台灣產業鏈全部移入美國。

莊文欽認為，由於當前企業赴美投資是以分散風險為考量，因此不論是科技業或傳產業，仍是以台灣為本、做為企業營運重心，因此目前觀察約有半數廠商仍按照既定營運計畫進行廠辦、商辦購置，加上輝達（NVIDIA）先前已宣布積極尋覓在台設立總部，未來商用市場需求依舊強勁，看好商辦、廠辦市場動能。

莊文欽分析，以區域來看，企業多將北部做為研發中心，中南部則是以生產的廠房為據點，因此整體來看，他認為不論是商辦或廠辦市場都有高需求，且廠辦需求將會超過商辦。