快訊

警6次舉牌！北檢外聲援者遲不退散 是否驅離？警曝可能情況

黃呂錦茹移送北檢喊「冤枉」 疑主導罷免雙吳連署

國民黨齊聚北檢被警認違法集會 謝龍介鼓勵群眾「散步」

對等關稅引爆美中貿易戰2.0 達永莊文欽：新南向台商回流了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
達永開發機構創辦人暨董事長莊文欽（中）今（17）日表示，這波關稅戰雖讓部分企業買方轉趨觀望，但同時也出現新南向台商回流了，加上很多企業客戶仍依照原訂計劃持續購入商辦、廠辦，對後續商辦、廠辦市場需求依舊有信心。記者陳美玲/攝影
達永開發機構創辦人暨董事長莊文欽（中）今（17）日表示，這波關稅戰雖讓部分企業買方轉趨觀望，但同時也出現新南向台商回流了，加上很多企業客戶仍依照原訂計劃持續購入商辦、廠辦，對後續商辦、廠辦市場需求依舊有信心。記者陳美玲/攝影

達永開發機構創辦人暨董事長莊文欽今（17）日表示，這波關稅戰雖讓部分企業買方轉趨觀望，但同時也出現新南向台商回流了，加上很多企業客戶仍依照原訂計劃持續購入商辦、廠辦，對後續商辦、廠辦市場需求依舊有信心。

莊文欽指出，美中貿易戰1.0後，引發台商回流設廠，進一步造就高科技業對內投資擴大，商用市場發展蓬勃；當前美國啟動關稅戰，算是美中貿易戰2.0，預期後續也將產生台商回流投資，尤其是新南向台商，目前已看到新南向台商洽談商用不動產購置，也有中國大陸回台企業在尋覓適合的廠辦、商辦標的。

他認為，長期來看，因為台商在製造業的競爭力相當強，面對國際局勢變化反應很快，不論美中貿易戰1.0或2.0，對台灣不動產投資都相當加分。

莊永欽分析，雖然美國啟動關稅戰，引起部分企業設廠、擴廠計劃轉趨保守、觀望，認為這部分買方可能7月後、全球關稅定案後會重啟廠辦、商辦購置計畫；不過，美國關稅戰的目的是希望製造業回流，但他觀察，這些企業到美國設廠是基於分散風險、買保險的考量，而非將台灣產業鏈全部移入美國。

莊文欽認為，由於當前企業赴美投資是以分散風險為考量，因此不論是科技業或傳產業，仍是以台灣為本、做為企業營運重心，因此目前觀察約有半數廠商仍按照既定營運計畫進行廠辦、商辦購置，加上輝達（NVIDIA）先前已宣布積極尋覓在台設立總部，未來商用市場需求依舊強勁，看好商辦、廠辦市場動能。

莊文欽分析，以區域來看，企業多將北部做為研發中心，中南部則是以生產的廠房為據點，因此整體來看，他認為不論是商辦或廠辦市場都有高需求，且廠辦需求將會超過商辦。

台商 商辦 美國

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／進口保健食品關稅調降？

關稅立場何時再轉向？策略師建議緊盯1指數 有機會觸發「川普護盤」

關稅重創科技股…這檔竟成華爾街「避風港」 全民可能每天都在用

劉揚偉說到做到 鴻海美國布局再加碼2660萬美元

相關新聞

陳其邁建議央行調降存準率寬鬆資金 央行回應了

高雄市長陳其邁日前建議，因應美國關稅戰，央行應調降存款準備率，央行17日回應表示，銀行對定存單都是足額申購，市場利率也相...

對等關稅衝擊降存準率？央行：流動性充裕尚不需要

美國總統川普宣布對等關稅政策，雖然暫緩90天，企業仍嚴陣以待，行政院為此展開產業傾聽之旅，會中有人建議央行調降存準率，釋...

這幾款車最省油！經濟部最新「車輛油耗指南」暨省油車風雲榜出爐

為協助民眾選購能源效率高的車輛，經濟部能源署除了每月定期於網路公布最新認證的車輛能效資訊，每年也彙整相關資料編製為「車輛...

白話財經EP159｜DeepSeek諭示低成本AI時代來臨 商業模式也將顛覆

AI（人工智慧）一直是全球科技界、投資市場的重要話題，就連生活中的小樂趣，也可由AI帶動。最近ChatGPT生成的吉卜力畫風，就再度引起話題，許多人都玩到愛不釋手。一年一度的COMPUTEX台北國際電腦展，今年以「AI NEXT」為題，探討AI接下來會為這個世界帶來哪些改變與新發展。 本集白話財經邀請外貿協會董事長黃志芳，以及聯合報副總編輯應翠梅，請兩位一起來聊聊全球AI發展趨勢，以及2025 COMPUTEX新亮點。

產業用水增長 國發會：重大工程優先評估以促參辦理

面對日益嚴峻的全球氣候變遷挑戰及不斷增長的產業用水需求，國發會17日舉行委員會議，由經濟部報告強化供水韌性作為。國發會主...

保留核電？彭啓明：延役並非按一個鍵這麼簡單

環境部長彭啓明前一天在出席活動時喊出「考量國安，應保留核能」，他17日以三點聲明，一、環境部並非核能相關主責單位，只是關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。