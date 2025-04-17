川普不愛ESG 退休資金流向歐洲重視ESG的資產管理公司

川普上台後，不重視ESG，也影響美國資產管理業者的態度。不過，法國巴黎資產管理指出，歐洲還是堅持永續發展，部分亞洲國家也持續重視ESG。近期已看到有退休基金將部分資產撤出不重視ESG的公司，改投到重視ESG的公司。

外電報導，英國退休基金在今年2月底已將355億美元的部位撤出美國道富（State Street），轉向鋒裕匯理（Amundi）及景順，主要就是道富不再積極支持ESG。日本政府退休基金（GPIF）則重申不改變注重ESG的立場，顯示永續投資仍是各國政府重視的課題。

法銀巴黎投顧17日舉辦盡職治理策略與實務記者會。法國巴黎資產管理亞太區盡職治理主管何嘉韵17日來台指出，永續發展一直是法國巴黎資產管理的營運核心，也是企業品牌的關鍵部分。

何嘉韵指出，法國巴黎資產管理早在六年前就已成立一個獨立於投資團隊以外的永續研究中心，由超過30名來自不同專業背景領域的專家組成。永續研究中心負責為公司發展永續策略，制定相關政策，包括建構ESG評估模式、盡職治理政策、公共議題參與、產品發展指引、協助投資團隊執行等。

何嘉韵表示，法國巴黎資產管理在2022年提出淨零碳排的十項承諾，2023年發布最新的永續發展策略，2024年發布更新生物多樣性路徑圖報告，以及公平與包容路徑圖報告，都反映在永續領域所投注的心力，並展現堅持永續發展的承諾。

何嘉韵指出，法國巴黎資產管理在盡職治理領域已有深度的參與，並累積豐富的經驗。在行使股東權利的投票方面，法巴的投票政策整合氣候變遷、生物多樣性與性別議題等多項關注焦點。在2024年，法國巴黎資產管理參與2,063次股東會議，其中反對企業決議的投票案高達35%。

參與公共政策，也是法國巴黎資產管理盡職治理的重點之一。何嘉韵指出，法巴參與40多項公共政策或企業行動倡議，除了向政策制定者提供意見，讓法規與市場環境對於永續發展更加健康之外，也積極參與多項永續相關倡議或組織，例如氣候行動100+（Climate Action 100+）、自然行動100 （Nature Action 100）、亞洲氣候變遷投資者團體（AIGCC）等。