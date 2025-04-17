推動畜牧廢水處理 國發會：每年淨化一座阿公店水庫

國發會指出，畜牧廢水處理是循環經濟的一環，經過相關部會推動，目前精進畜牧廢水處理成效斐然，每年淨化達1座阿公店水庫蓄水量、減碳達218座大安森林公園碳吸納量。

國發會今天舉行第128次委員會議，農業部會中就「畜牧廢水管理及精進作為」提出報告。畜牧業是台灣農業生產重要一環，畜牧場每日產生約13萬公噸廢水，隨著環保意識抬頭，須妥善處理至符合放流標準，以符合永續經營目標。

國發會說明，農業部依據「畜牧法」、「水污染防治法」等相關規定，推動3階段廢水處理，並配搭源頭節水、資源化再利用等措施，輔導畜牧場將廢水自場處理至符合環保排放的標準，已有初步成效，包括推動節能型畜舍，每年節水量相當於555萬國人一日用水量；辦理廢水處理品質提升，年淨化水量1784萬噸，達1座阿公店水庫蓄水量。

另外，農業部推動資源再利用措施，包括沼液沼渣澆灌，以及沼氣發電等，每年減碳量相當於218座大安森林公園碳吸納量。

國發會指出，後續農業部將評估成立小型畜牧場，集中於一區域或產業園區，進行生產、加工、屠宰與廢棄物資源化利用的一貫化作業，以及導入科學化飼養的可行性；此外，農業部也將會同環境部優先輔導畜牧業較集中、高污染風險區域的畜牧場，並由環境部會同地方政府加強稽查，避免偷排廢水。

國發會指出，從源頭及輔導、稽查機制同步落實相關畜牧廢水資源化再利用，有助於實現國家淨零排放政策方向。