精進畜牧廢水處理 國發會：實現國家淨零排放政策方向

國發會主委劉鏡清17日表示，推動畜牧廢水處理是循環經濟的一環，相關部會將評估成立小型畜牧場集中於一區域或產業園區，進行生產、加工、屠宰與廢棄物資源化利用的一貫化作業，並導入科學化飼養的可行性。此外，亦結合地方政府加強稽查，避免偷排廢水；從源頭及輔導、稽查機制同步落實相關畜牧廢水資源化再利用，實現國家淨零排放政策方向。

國發會於今召開委員會議，聽取農業部就「畜牧廢水管理及精進作為」提出報告。

國發會指出，畜牧業為我國農業生產中重要的一環，畜牧場每日產生約13萬公噸廢水，隨著環保意識抬頭，須妥善處理至符合放流標準，以符合永續經營目標。

國發會表示依據「畜牧法」、「水污染防治法」等相關規定，推動三階段廢水處理，並配搭源頭節水、資源化再利用等措施，輔導畜牧場將廢水自場處理至符合環保排放的標準，已有初步成效，包括推動節能型畜舍，每年節水量相當於555萬國人一日用水量；辦理廢水處理品質提升，年淨化水量1,784萬噸，達一座阿公店水庫蓄水量。另推動資源再利用措施(包括沼液沼渣澆灌)、沼氣發電等，每年減碳量相當於218座大安森林公園碳吸納量。