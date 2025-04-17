陳其邁建議央行調降存準率寬鬆資金 央行回應了

高雄市長陳其邁日前建議，因應美國關稅戰，央行應調降存款準備率，央行17日回應表示，銀行對定存單都是足額申購，市場利率也相當平穩，市場資金應是充裕狀態，央行詢問6家放款餘額較高的本國銀行，認為銀行體系流動性也充裕，因此無須以調降存款備準率的方式來挹注市場資金。

美國政府宣布對等關稅後，行政院採取包括開啟產業傾聽之旅等五項因應策略，在產業傾聽之旅座談會中，與會人士建議央行調降存款準備率，釋放資金動能，提供國內產業所需資金。

央行業務局官員表示，央行透過每日進行的公開市場操作即可掌握市場資金情勢，央行可以減少或增加定期存單的方式，來挹注或收回市場資金，觀察美國公布對等關稅政策後，銀行並未減購定存單，均是足額申購，同時，拆款市場利率平穩並未有大幅跳動，顯示目前市場資金充裕。

央行不放心，16日又邀請6家放款餘額較高的本國銀行，包括國營放款前二大銀行以及跟民營放款前三大銀行意見交流，了解美國對等關稅政策對銀行流動性與放款量能的影響，與會銀行表示，目前銀行體系流動性充裕，銀行有能力充分支應企業資金需求。

截至4月16日止，央行定期存單發行餘額為7.26兆元，因應美國對等關稅政策對市場資金情勢的可能影響，銀行若有流動性需求，央行表示，可隨時減發定期存單，挹注市場資金，以快速因應市場變化情勢。

央行表示，將密切關注美國對等關稅政策對市場資金情勢的影響與國內企業取得融資情形，適時採取調節金融措施，以維持市場充裕的流動性。