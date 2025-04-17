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川普關稅亂流 調查：36.2%在台德商考慮調整供應鏈

中央社／ 台北17日電

美國總統川普關稅政策引發全球經濟亂流，德國經濟辦事處今天公布調查指出，逾5成受訪德商表示美國關稅政策將對營運產生負面衝擊，有36.2%考慮調整供應鏈，以分散風險。

為掌握國際政經局勢對企業布局的影響，德國經濟辦事處於3月初進行快速問卷調查，聚焦德國大選與美國川普政府對德商策略的潛在衝擊，並在今天公布調查結果。

調查顯示，多數德商認為德國大選結果對台業務影響有限，卻普遍期待新政府強化對台經貿關係。

至於川普的關稅政策則引發不少企業擔憂，有52.6%受訪者表示對營運產生負面衝擊；應對措施方面，有36.2%考慮調整供應鏈，也有各約25%受訪者將強化與台灣本地夥伴的合作、開發替代市場，以分散風險。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（EvaLangerbeck）不諱言，在台德商沒有直接受美對中加徵關稅衝擊，但也看到部分德商進出口上呈現等待、觀望狀態，可能間接衝擊產業鏈與市場。

她指出，關稅已從短期談判工具演變成長期政策、具結構性影響，隨著美國對中國依賴程度持續降低，去風險化、區域化成趨勢，德商在全球布局時，台灣作為技術製造中心，地位也越來越重要。

她進一步說，台灣在半導體、精密機械等全球扮演關鍵角色，在轉單效應具強大優勢，在當前不確定的國際局勢中，企業比以往更重視可靠的夥伴與穩定的市場，台灣正是這樣的市場，未來將持續推動雙邊交流，促進德台經濟合作邁向更高層次。

台德經貿方面，根據台灣財政部統計，2025年第1季德台雙邊貿易總額達到50億美元，較去年同期增2%。蘭依樺表示，台灣出口德國商品以資通與視聽產品、電子零組件與運輸工具為主，而自德國進口則以化學品、運輸工具、電子零組件為大宗。

值得注意的是，光學與精密儀器、鐘錶、樂器的進口類別較去年同期成長達55%，展現雙邊產業結構互補的高度潛力。

台德在半導體設備、材料具高度互補性，蘭依樺表示，除了半導體之外，未來航太工業、機械設備、智慧醫療自動化、綠能等都將是雙邊合作發展重點產業。

投資方面，2024年台灣核准對德國直接投資額近4.9億美元，雖低於2023年台積電設廠所創歷史高峰，但仍遠超過以往平均水準，顯示台灣企業對德國市場的關注持續深化。其中，華新麗華併購德國百年不鏽鋼無縫管廠的案例，也顯示投資版圖從半導體延伸至高階製造等領域。

德國經濟辦事處問卷調查期間為3月7日至20日，聯繫260位在台德商主管，回覆率22%。

半導體 德國 關稅

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